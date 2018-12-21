Один український військовий поранений на Донбасі минулої доби

Один український захисник поранений на Донбасі минулої доби. Російські окупанти вісім разів порушували режим тиші, зафіксовано три випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Зокрема, з великокаліберних мінометів бойовики гатили біля Гнутового і Водяного. З гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї ворог цілив в районі Мар'їнки, Красногорівки та Станиці Луганської.