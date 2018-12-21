Україна створить морську базу у Азовському морі - Міноборони [ Редактировать ]
Створення морської бази та штабу ВМС у Азовському морі - це пріоритетне завдання Міноборони наступного року. Про це повідомив очільник відомства Степан Полторак.
Напередодні він побував на Одещині. Міністр наголосив, що Україна має посилити свою присутність в Азовській акваторії, аби не допустити чергової спроби Москви захопити нові території.
"Я ставлю задачу командувачу військово-морських сил, щоб подати розрахунки щодо створення морської бази на Азовському морі. Нам точно треба посилити свою присутність в Азовському морі. Ми точно маємо реагувати на ті загрози, які існують в Азовському морі. Я точно знаю, що ми ні в коєму разі не погодимось з черговою попиткою захопити нові території Російською Федерацією, попиткою захопити в повному об'ємі Азовське море. Повзучий наступ Росії продовжується і ми маємо бути максимально готові", - говорить Степан Полторак, міністр оборони України.
по теме
Петро Порошенко та Курт Волкер обговорили ситуації на Азові та Донбасі
Міжнародний тиск на Росію слід продовжити. Про це говорив президент Петро Порошенко під час зустрічі зі спецпредставником США Куртом Волкером
Мілітаризація Криму: які наслідки для Росії матиме резолюція ООН?
Генеральна асамблея організації підтримала українську резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, Азовського та Чорного морів
ООН засуджує військову присутність Росії в окупованому Криму
Генеральна асамблея ООН підтримала українську резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, Азовського та Чорного морів
Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму
Об'єднані нації висловлюють стурбованість, закликають Росію утриматись від перешкоджання судноплавству, засуджують військову присутність РФ на окупованих територіях
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму: реакция Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал принятие Генассамблеей ООН резолюции по Крыму и Азову