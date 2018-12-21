Створення морської бази та штабу ВМС у Азовському морі - це пріоритетне завдання Міноборони наступного року. Про це повідомив очільник відомства Степан Полторак.

Напередодні він побував на Одещині. Міністр наголосив, що Україна має посилити свою присутність в Азовській акваторії, аби не допустити чергової спроби Москви захопити нові території.

"Я ставлю задачу командувачу військово-морських сил, щоб подати розрахунки щодо створення морської бази на Азовському морі. Нам точно треба посилити свою присутність в Азовському морі. Ми точно маємо реагувати на ті загрози, які існують в Азовському морі. Я точно знаю, що ми ні в коєму разі не погодимось з черговою попиткою захопити нові території Російською Федерацією, попиткою захопити в повному об'ємі Азовське море. Повзучий наступ Росії продовжується і ми маємо бути максимально готові", - говорить Степан Полторак, міністр оборони України.