Чиновник міграційної служби погорів на хабарі [ Редактировать ]
На хабарі погорів працівник міграційної служби Черкащини. Він вимагав 5 тисяч доларів від іноземки. Обіцяв не випроваджувати її з України та оформити дозвіл на легальне проживання.
Здирника затримали в робочому кабінеті - під час отримання грошей. Йому загрожує до 10 років за ґратами.
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