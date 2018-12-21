На хабарі погорів працівник міграційної служби Черкащини. Він вимагав 5 тисяч доларів від іноземки. Обіцяв не випроваджувати її з України та оформити дозвіл на легальне проживання.

Здирника затримали в робочому кабінеті - під час отримання грошей. Йому загрожує до 10 років за ґратами.