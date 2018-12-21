У листі до президента Трампа він виклав своє бачення розвитку американської військової політики

Із такими рішеннями Білого дому не згоден глава Пентагону Джеймс Меттіс. Тому заявив, що йде у відставку. У листі до президента Трампа він виклав своє бачення розвитку американської військової політики.

Мовляв, Сполучені Штати мають робити усе можливе для просування світового порядку, що сприяє безпеці держави і її розвитку.

У твіттері Дональд Трамп подякував Меттісу за роботу і пообіцяв найближчим часом назвати нового міністра оборони.