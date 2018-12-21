У Парижі жандарми вийшли на протест [ Редактировать ]
У Парижі протестують правоохоронці. Близько сотні жандармів вийшли на Єлисейські поля, бо невдоволені діями уряду після тривалих акцій непокори "жовтих жилетів". Напередодні влада пообіцяла підвищити платню охоронцям правопорядку, у середньому на 120 євро. Однак силовики вважають, що цього замало і вимагають поліпшення умов праці.
"Мітинги "жовтих жилетів" фактично дозволили нам випробувати наше екіпірування. І ми зрозуміли - його просто немає. Також усвідомили, що поліцейських насправді не так багато. Бо коли вам доводиться викликати 100 % особового складу, це означає - його замало", - говорить Гійом Лібо, учасник протесту поліцейських.
по теме
Хвиля французьких протестів "накрила" Євросоюз
Демонстрації прокотилися не лише Парижем, а й багатьма іншими містами та країнами - на протести вийшли жителі Бельгії та Нідерландів
Протесты в Париже: количество раненых резко выросло
Число раненых во время протестов "желтых жилетов" в столице Франции выросло
В Париже "желтые жилеты" начали устанавливать баррикады
Протестующие в Париже "желтые жилеты" начали устанавливать на улицах города первые баррикады
Міжнародний день мігранта у Парижі відзначили маршем
В Парижі відзначити Міжнародний день мігранта вийшли дві тисячі людей. Мітингарі, більшість із яких шукачі притулку, пройшли маршем головними вулицями міста, вимагаючи солідарності, рівності та справедливих умов
Теракт в центре Страсбурга: подозреваемых взяли под стражу
Два человека арестованы по делу о нападении на рождественской ярмарке в Страсбурге