На лікування потрібно майже 400 тисяч гривень щомісяця

Нашої з вами допомоги потребує 25-річна молода мама з Гонтівки, що на Вінниччині. У Любові Гончарук - злоякісне пухлинне утворення. На лікування потрібно майже 400 тисяч гривень щомісяця. Бюджет сім'ї вже вичерпаний, тож рідні просять про допомогу небайдужих.

Сім'я для 25-річної Любові завжди була найважливішим. А відколи народився маленький Вова - увесь свій час вона приділяла йому. Втім, 3 місяці тому лікарі встановили молодій мамі страшний діагноз. Відтоді, самостійно доглядати за сином для Люби стало неможливо.

"В мене почала боліти голова. Діагноз спочатку лімфома у Вінниці, а потім ми поїхали ще в Кропивницький. Там вже поставили міому, той меланому", - говорить Любов Гончарук, хвора на меланому.

Нині навіть говорити Любі складно. Рухатися дівчина взагалі не може. Батьки розповідають, все почалося з родимки на тілі, яку Люба зачепила два роки тому. А після її видалення, з'явилися ускладнення.

"3 дні вона ще ходила вдома з дитиною. Помаленьку ходила по дворі ще. Кашку йому варила, супчик. А потім щось одного дня, тако з обіду "мамо, я трохи приляжу". Я думала голова болить, та й хочеться полежати. Вона як з лягла після того і по сей день, лікар каже,зрозумійте це така хвороба. Запустили просто атмосферного повітря", - говорить Галина Козачок, мама Любові.

За словами лікарів, меланома - одна з найагресивніших пухлин людського організму. Хвороба прогресує досить швидко, тому зволікати з лікуванням небезпечно. Наразі після консультації з фахівцями Любов розпочала таргетну терапію. Батьки кажуть, після двох тижнів такого лікування доньці стало краще.

"Що таке взагалі таргетна терапія? Це лікування медикаментозна таргетними препаратами, емукланальними? Антитілами, які отримали свою назву від англійського слова таргет, що значить мішень. Це препарати, які мають цілеспрямовану дію на пухлинні клітини. В даному випадку - це клітини меланоми і клітини первинної пухлини і метастатичної", - говорить Дмитро Болюх, лікар-онколог, хірург.

Вартість такої терапії - 390 тисяч гривень на місяць. Самостійно зібрати необхідну суму родина Люби не в змозі, тож сподівається, що світ не без добрих людей і з їхньою допомогою дівчина таки зможе жити.

Реквізити для допомоги:

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Козачок Галина

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