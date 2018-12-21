У селах Німеччини з'явилися мобільні амбулаторії [ Редактировать ]
Меді-буси проти дефіциту лікарів. У Німеччині пацієнтів з невеликих поселень обслуговують мобільні амбулаторії. Вони приїжджають кілька разів на тиждень.
Усередині є все необхідне для повноцінного прийому терапевта. Більшість пацієнтів - літні люди. Таку ініціативу торік запровадила державна медична асоціація.
Результати вже перевершили очікування, тож роботу мобільних амбулаторій планують розширити. Вартість дворічної програми - 600 тисяч євро.
"Є поселення, в яких більше немає медиків. В деяких є, але вони настільки завантажені, що працюють на межі можливостей. Ось тоді ми й долучаємося. Тільки в третьому кварталі року - найлегшому для лікарів загальної практики - у нас було понад тисячу контактів з пацієнтами. І це дуже хороший показник", - говорить Матіас Рот, лікар.
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