Наиболее существенный вред организму человека наносят энергетические напитки, содержащие большое количество кофеина. Об этом заявил врач, кандидат медицинских наук Анатолий Печенка, сообщает "24 канал".

"Такие напитки вызывают истощение энергетических запасов в клетках органов и тканей, раздражают органы пищеварения, выжимают из организма всю возможную энергию. Энергетические напитки оказывают большее влияние на внутренние органы, чем крепкая водка", - констатировал медработник.

Анатолий Печенка отметил, что любителям подобных напитков грозит возможно развитие серьезных заболеваний пищеварительной системы, сердца. Кроме того, энергетики негативно влияют на психическое здоровье. Но главной вреда от употребления таких напитков испытывает печень.

"В слабоалкогольных напитках содержится большое количество сахара, присутствуют ароматизаторы, пищевые синтетические красители, стабилизаторы вкуса, нередко там можно обнаружить еще и суррогаты алкоголя. Такая гремучая смесь медленно, но уверенно отравляет печень, которая вынуждена расщеплять алкоголь и выводить его из организма", - подчеркнул врач.

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