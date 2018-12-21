Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик признан лучшим боксером года по версии ESPN.

В этом году украинец победил Майриса Бриедиса и Мурата Гассиева, выиграл первый сезон Всемирной суперсерии бокса и завоевал все самые престижные пояса в первом тяжелом весе, передает УП.

В последнем бою в ноябре он защитил все свои пояса, отправив в нокаут британца Тони Бэллью. Александр Усик является чемпионом мира по версии WBC, WBO, IBF и WBA, а также владеет поясом журнала The Ring.

Кроме Усика, на награду претендовали еще один украинец Василий Ломаченко, а также Майки Гарсия, Энтони Джошуа и Морис Хукер.

Отмечается, что Ломаченко занял в рейтинге 2 место.

"В мае украинец поднялся в легкий вес, чтобы бросить вызов лидеру дивизиона Хорхе Линаресу. Получив травму плеча во втором раунде и побывав в нокдауне в 6-м, Ломаченко все же сумел победить эффектным нокаутом в 10-м раунде. Таким образом, он завоевал чемпионский титул в третьей весовой категории. В декабре боксер единогласным решением судей победил Хосе Педрасу и стал обладателем 2 поясов в легком весе", - пишет ESPN.

Ранее мы сообщали, что украинец получил вторую попытку стать чемпионом мира.