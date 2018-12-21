Фаст-фуд на заправках уже давно стал неотъемлемой частью сервиса. Более того, развитие быстрого питания на заправочных комплексах не стоит на месте и развивается. В частности, на "ОККО" появились очень удобная штука - тепловые витрины. Теперь можно получить горячую еду сразу, в формате самообслуживания. Этот сервис предоставляет клиенту возможность завтракать, обедать, ужинать, брать теплую еду с собой в офис, комбинировать, делать наборы блюд.

Тем не менее, возросший ассортимент требует и больших усилий по контролю качества продуктов, правильной логистике и хранению. Справляются ли с ними сетевые АЗС, ведь все-таки главной их задачей является продажа топлива? Ответы на эти вопросы решили узнать в Институте потребительских экспертиз, проведя исследование систем быстрого питания на заправках.

В нынешнем тестировании приняли участие 11 популярных заправочных сетей (ОККО, WOG, КЛО, БРСМ-нафта, Glusko, Shell, Amic, UPG, Chipo, Sun oil, Авиас). Эксперты приобрели наиболее "ходовые" хот-доги и бургеры, а также кофе двух видов (эспрессо и американо), после чего образцы были переданы в сертифицированную лабораторию и на дегустацию профессионалам и обычным потребителям.

Первым делом была проведена физико-химическая экспертиза мясных продуктов – сосисок для хот-догов и котлет для бургеров. Результаты показали, что полуфабрикаты соответствуют высшему сорту и полностью отвечают нормативам. Что касается исследования микрофолоры (мезофильные микроорганизмы и кишечная палочка), то и здесь нарушений не зафиксировано, а в хот-догах и бургерах, приобретенных на АЗС ОККО, WOG, КЛО и Shell и вовсе уровень микрофлоры, согласно исследованиям, практически равнялся нулю.

Следующий этап – дегустация. И здесь выяснились неприятные нюансы. Довольно низкие оценки получили блюда из сетей Glusсo, Amic и Авиас за сухость и степень прожарки сосисок, вкус и свежесть булок, а также количество приправ (майонеза и кетчупа).

Рейтинг же возглавили хот-доги, приобретенные в сети ОККО, которые получили максимально высокие баллы, второе место у WOG, также эксперты и пробанды отметили хот-доги, приобретенные в сети КЛО и БРСМ-нафта.

Абсолютно у всех участников теста АЗС оказались оборудованы дорогими и современными кофе-машинами, что в целом обеспечило высокий уровень предлагаемых напитков. Претензий не оказалось ни к одному напитку, весь кофе был ароматным и вкусным. Больше всего дегустаторам понравилась 100%-процентная арабика у ОККО, также вкусный кофе предлагают на КЛО.

В гонке за клиентом все большее значение приобретает разнообразие предлагаемого фаст-фуда, именно на это делается ставка больших сетей всеукраинского масштаба. На таких заправках как ОККО, WOG, КЛО, БРСМ-нафта просто разбегаются глаза – кроме традиционных хот-догов и бургеров, здесь присутствует и выпечка, и всевозможные сэндвичи с бутербродами, готовые первые и вторые блюда, свежие фрукты и даже свежеиспеченный хлеб (ОККО). А вот у Glusko, Amic, UPG и Авиас ассортимент "хромает", чувствуется определенная не системность подхода.