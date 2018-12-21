Окружной административный суд Киева обязал Министерство юстиции отчитаться об исполнении постановления суда, которое запрещает регистрировать решения нелегитимного съезда "Оппозиционного блока". Об этом говорится в решении суда, принятом 20 декабря.

Суд установил, что Минюст получил постановление суда о запрете регистрировать решения нелегитимного съезда "Оппозиционного блока", который был проведен 15 декабря 2018 г., по электронной почте, и обычной почтой. Кроме того, оно было вручено представителям министерства лично народным депутатом Украины Сергеем Лариным. Однако никаких действий со стороны Министерства юстиции не последовало.

Окружной административный суд Киева установил, что Минюст не выполняет его предыдущее решение. Новым решением суд обязал Министерство юстиции предоставить отчет об исполнении постановления о запрете регистрировать решения нелегитимного съезда "Оппозиционного блока" на следующий день после получения решения от 20 декабря. Также суд постановил, что министр юстиции Павел Петренко несет личную ответственность за исполнение определения суда и должен отчитаться уже завтра, 21 декабря. Народный депутат Украины Сергей Ларин в четверг, 20 декабря, передал в Министерство юстиции соответствующее решение суда.

Напомним, съезд части "Оппозиционного блока" прошел 15 декабря. Он был созван вопреки Уставу партии, который предусматривает, что решение о проведении съезда может принимать только Политсовет "Оппозиционного блока". Политсовет партии такого решения не принимал.