Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA), которую Совет директоров МВФ принял 18 декабря 2018. Об этом сообщает Нацбанк Украины.

Отмечается, что благодаря поступлению на сумму 1 млрд специальных прав заимствований от фонда международные резервы Украины выросли до 20 млрд долларов по состоянию на 21 декабря 2018 года.

Это пятилетний максимум, поскольку последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года.

Ранее в МВФ обнародовали текст меморандума с Украиной.