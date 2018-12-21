Пытала и поила отбеливателем: мачеха зверски издевалась над ребенком (фото) [ Редактировать ]
Злая мачеха была арестована после того, как стало известно о ее зверских издевательствах над семилетним мальчиком. Жительница провинции Хэбэй на севере Китая, которая с виду казалась очень милой девушкой, заставляла ребенка пить отбеливатель и обливала его кипятком, сообщает The Sun.
О страшных издевательствах стало известно после того, как учителя обратились к отцу, когда обнаружили сильные ожоги на теле ребенка. Мужчина, в свою очередь, сообщил об этом полиции.
По данным местных СМИ, издевательства продолжались в течение шести месяцев с того момента, как мальчик переехал к отцу и его новой жене Сяо Цзе. Ребенок, которого до этого воспитывали бабушка с дедушкой, рассказал, что девушка заставляла пить отбеливатель, а также на ночь обвязывала его гениталии, чтобы он не просился в туалет. Сейчас пострадавшего лечат от ожогов первой и второй степени.
Пока полицейские устанавливают, что могло послужить мотивом для такой жестокости мачехи.
Ранее мы сообщали, что в Днепре родители зверски издевались над 8-месячным сыном.
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