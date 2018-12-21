Поезд протаранил пассажирский автобус, есть жертвы [ Редактировать ]
Страшная аварии произошла в Сербии на железнодорожном переезде Доне-Меджурово, недалеко от города Ниш. Поезд на скорости протаранил пассажирский автобус. В результате аварии погибли не менее 3 человек, еще 20 получили различные травмы, пишет "Страна. ua".
Судя по опубликованному с места аварии видео, пассажирский автобус от удара при столкновении разорвало на две части. Причины столкновения выясняются.
На месте аварии работают полиция и сотрудники скорой помощи. Пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы. Видео можно посмотреть перейдя по ссылке.
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