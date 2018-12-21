Продление моратория на продажу земли стало победой патриотов - Тимошенко [ Редактировать ]
Пролонгация моратория на продажу сельскохозяйственной земли стала победой патриотов и показала, кто действительно заботится о национальных интересах Украины, а кто - о собственном обогащении.
Об этом Юлия Тимошенко рассказала журналистам в кулуарах парламента после принятия законопроекта 9355-5, который единодушно поддержала фракция "Батьківщини", сообщает "Обозреватель".
Как отметила лидер партии, непродление моратория до президентских выборов лишило бы Украину бесценного сокровища - украинской земли.
"Сегодня в нашем зале был момент истины: кто за Украину, а кто готов распродать ее с молотка. Сегодня для парламента, по сути, был тест: сколько в зале есть людей, которые не готовы ни за какие деньги, ни за какие ультиматумы сдать сельскохозяйственную землю", - заявила председатель партии.
Тимошенко обратила внимание на то, что президентская фракция фактически срывала голосования, а в итоге продление моратория поддержала только треть депутатов БПП.
После президентских выборов, заверила Тимошенко, новая команда полностью изменит стратегию поведения с сельскохозяйственной землей. "Мы сможем построить семейные фермы, создадим всю систему содействия развитию малых и средних сельхозпредприятий, построим переработку аграрной продукции, дадим возможность фермерам со временем приобрести эту землю на аукционах, а благодаря долгосрочным льготным кредитам под 3-5% годовых. Мы сделаем все для того, чтобы был введен единый налог на гектар земли", - сказала лидер "Батьківщини". Тимошенко напомнила, что две такие мощные страны, как Канада и Израиль, почти всю сельскохозяйственную землю имеют в государственной или в коммунальной собственности.
"Это мощные страны, которые имеют землю, но не дают с ней обращаться как угодно. И Украина будет такой", - подытожила она.
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