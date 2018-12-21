Певица Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем Муратом Налчаджиоглу О своих переживаниях певица впервые рассказала в интервью журналу "Караван историй".

После того, как в сети появилось скандальное видео, на котором Мурат жарко обнимается со столичной тусовщицей, жизнь исполнительницы кардинально изменилась. Артистка прекратила общение с мужем и приняла решение о разводе.

"Я сказала иллюзиям: "Прощайте". Это первое, что во мне изменилось. Второе - перестала быть жертвой. Не следует цепляться за события, людей, отношения. Если мужчина любит женщину, он ее ценит и понимает. Если нет - то речь точно не про любовь. А тогда зачем? Мы пришли на Землю, чтобы быть счастливыми. Точка. Три слова, которые адресую тем, кто меня обидел: "Отпускаю. Прощаю. Благодарю", - рассказала певица.

Она также призналась, что больше не впускает в свою жизнь людей, которые могут ее сломать. Все свое время она посвящает работе и любимой дочери Софии. При этом слова артистки в интервью звучат довольно абстрактно. В интервью она не упоминает ни о муже, ни о разводе.

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