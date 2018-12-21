Росія продовжує посилювати свою присутність уздовж усього кордону з Україною - від Білорусі до окупованого Криму та Придністров'я. Там скупчує свої війська, танки та ракетні системи.

Про це напередодні заявив Петро Порошенко. Президент зазначив: зокрема, ці дані стали приводом для того, щоб у регіонах, які межують з Російською Федерацією - Україна посилила готовність до імовірного нападу.

"Посилено протиповітряну оборону держави, ми наростили сили і засоби в Повітряних силах на загрозливих напрямках, підвищилася інтенсивність органів управління і військ. Резервісти стоять у чергах у військкоматах, готові негайно бути спрямовані до лав Збройних сил. Зараз наші воїни навчаються на полігонах, у навчальних центрах, які зараз розташовані по всій території України", - говорить Петро Порошенко, президент України.