Армія Росії посилює присутність уздовж усього кордону з Україною - Порошенко [ Редактировать ]
Росія продовжує посилювати свою присутність уздовж усього кордону з Україною - від Білорусі до окупованого Криму та Придністров'я. Там скупчує свої війська, танки та ракетні системи.
Про це напередодні заявив Петро Порошенко. Президент зазначив: зокрема, ці дані стали приводом для того, щоб у регіонах, які межують з Російською Федерацією - Україна посилила готовність до імовірного нападу.
"Посилено протиповітряну оборону держави, ми наростили сили і засоби в Повітряних силах на загрозливих напрямках, підвищилася інтенсивність органів управління і військ. Резервісти стоять у чергах у військкоматах, готові негайно бути спрямовані до лав Збройних сил. Зараз наші воїни навчаються на полігонах, у навчальних центрах, які зараз розташовані по всій території України", - говорить Петро Порошенко, президент України.
по теме
Петро Порошенко на зустрічі з бійцями підбив підсумки запровадження воєнного стану
Президент сьогодні підбив попередні підсумки запровадження воєнного стану. Про це Петро Порошенко розповів під час зустрічі з бійцями 72-ї бригади
Порошенко уволил Богомолец с должности внештатного советника
Президент Украины Петр Порошенко уволил народного депутата Ольгу Богомолец с должности внештатного советника
Петро Порошенко подякував талановитій молоді за дослідження, які сприяють зміцненню українського війська
Боротися за Україну на Донбасі закликав Петро Порошенко і під час зустрічі з талановитою молоддю у Маріїнському палаці. Там зібралися юні винахідники з усіх областей, зокрема, й Донецької, Луганської та анексованого Криму
Петро Порошенко та Курт Волкер обговорили ситуації на Азові та Донбасі
Міжнародний тиск на Росію слід продовжити. Про це говорив президент Петро Порошенко під час зустрічі зі спецпредставником США Куртом Волкером
Мобилизация в Украине: Порошенко сделал заявление
Президент Украины Петр Порошенко рассказал, когда в стране объявят мобилизацию