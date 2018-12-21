Россия усиливает военное присутствие в Азовском море, сообщает Reuters.

Сообщается, что российский ракетный фрегат с вертолетом на борту движется в направлении Азовского моря.

Фрегат движется в 1,5 морской мили от берега в районе Феодосии в оккупированном Крыму.

Ранее Россия стянула военную технику к границе с Украиной.