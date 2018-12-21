Россия усиливает военное присутствие в Азовском море - СМИ [ Редактировать ]
Россия усиливает военное присутствие в Азовском море, сообщает Reuters.
Сообщается, что российский ракетный фрегат с вертолетом на борту движется в направлении Азовского моря.
Фрегат движется в 1,5 морской мили от берега в районе Феодосии в оккупированном Крыму.
Ранее Россия стянула военную технику к границе с Украиной.
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