Росію закликали надати доступ Червоному хресту до українських полонених [ Редактировать ]
Надати доступ до українських моряків вимагає від Росії Червоний Хрест, відповідний запит вже направлено. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.
За її словами, в Міжнародному комітеті Червоного Хреста уважно стежили за подіями, що відбулися в Керченській протоці і дуже стурбовані ситуацією із захопленням полонених.
Якщо їм дозволять відвідати ув'язнених українців в московських СІЗО, представники організації потім проінформують родичів про стан здоров'я і умови утримання моряків, але конфіденційно, - зазначила Денісова.
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