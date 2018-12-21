США і ЄС закликали Росію звільнити Едема Бекірова [ Редактировать ]
США і ЄС закликали Росію звільнити кримського татарина Едема Бекірова. Заклик відпустити хворого на цукровий діабет активіста та інших затриманих українських політв'язнів оприлюднили у Твіттері американського посольства в Україні.
Аналогічний пост виклала і прес-секретар Європейської служби зовнішніх справ Майя Косьянчич. громадянина України Едема Бекірова російські силовики взяли під варту 12 грудня на в'їзді до Анексованого Криму.
Йому інкримінують зберігання вибухових речовин і боєприпасів. За словами адвоката активіста, заарештованому досі не надали медичної допомоги.
по теме
Россия усиливает военное присутствие в Азовском море - СМИ
Россия усиливает военное присутствие в Азовском море
На контрольных пунктах Донбасса "пробка" из сотни автомобилей
За прошедшие сутки через КПВВ проследовало 37,3 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств
ООН засуджує військову присутність Росії в окупованому Криму
Генеральна асамблея ООН підтримала українську резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, Азовського та Чорного морів
Резолюцию по Крыму: кто голосовал против в Генассамблее ООН
19 стран не поддержали резолюцию
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму и Азову
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей"
Україна вимагає від Росії надати меддопомогу затриманому Едему Бекірову
Два місяці у СІЗО. Такий запобіжний захід обрали окупанти в анексованому Криму активісту Едему Бекірову. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу - Рефат Чубаров