США і ЄС закликали Росію звільнити кримського татарина Едема Бекірова. Заклик відпустити хворого на цукровий діабет активіста та інших затриманих українських політв'язнів оприлюднили у Твіттері американського посольства в Україні.

Аналогічний пост виклала і прес-секретар Європейської служби зовнішніх справ Майя Косьянчич. громадянина України Едема Бекірова російські силовики взяли під варту 12 грудня на в'їзді до Анексованого Криму.

Йому інкримінують зберігання вибухових речовин і боєприпасів. За словами адвоката активіста, заарештованому досі не надали медичної допомоги.