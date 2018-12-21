Рішення про кредитування України за новою програмою стенд-бай МВФ ухвалив у вівторок

Київ отримав перший транш - мільярд і 400 мільйонів доларів від МВФ за новою програмою співпраці stand-by. Про це повідомили в Нацбанку і наголосили, що востаннє такий рівень міжнародних резервів зафіксовано у січні 2014.

Напередодні у Мінфіні розповіли про умови нової програми співпраці - Фонд вимагає ринкових цін на газ для населення, реформ Державної фіскальної служби і банківської системи. На всі зміни - щонайбільше рік. Виконання умов перевірятимуть кожні півроку, а бюджет контролюватимуть щоквартально.

Нагадаю, рішення про кредитування України за новою програмою стенд-бай МВФ ухвалив у вівторок. Протягом 14 місяців Київ розраховує одержати майже чотири мільярди доларів.