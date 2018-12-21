Понад 70 тисяч українців страждають на так званий синдром раптової серцевої смерті. Це хвороба, яка часто минає без симптомів, але може обірвати життя навіть після незначного нервового або фізичного перевантаження. У Національному інституті кардіохірургії імені Миколи Амосова опанували революційний метод боротьби з цією небезпечною вадою серця. Ольга Клюєва продовжить.

Ішов, упав, помер. Таку сумну історію можна часто почути про хворих на гіпертрофічну кардіоміопатію. Смертельні випадки під час уроків фізкультури або спортивних тренувань. Більшості цих фатальних смертей, кажуть лікарі, могло б не бути, якби в людей вчасно діагностували серцеву патологію, яку можливо виправити хірургічно.

"Людина, думая що все з нею в порядку, не знає про проблему, живе повноційним життям і серед повного благополуччя помирає. Вони мають цю кардіопатію, не знають, не так фатально закінчуються їх життя. Нашу завдання виявляти и безумовно робити профілактику за допомогою операцій. Ми маємо досвід шестидесяти хворих, які були прооперовані, це и дити це и доросли", - говорить Костянтин Руденко кардіохірург.

Олександр готується до операції. Каже боїться лягати під ніж, утім жити з гіпертрофічною кардіоміопатією все одно що ходити з бомбою сповільненої дії всередині. Тому чоловік зважився на хірургічне втручання.

"Занимался танцами народными и в футбол играл, но этого не ощущал. Уже решил, потом что с этим жить все равно - задышка останется и думать об этом. Завтра я воткну или послезавтра?" - говорить Олександр Курочкін, пацієнт Інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова.

Під час операції тіло пацієнта охолоджують на шість градусів, переключають на штучний кровообіг і за кілька годин хірурги ліквідують небезпечну ваду серця. Оперують за методом Ферацці італійського кардіохірурга зі світовим ім'ям, який поділився досвідом з українськими колегами. Лише тиждень після складної операції, а Віталія вже виписують додому. Чоловік каже, серце - як нове.

"Все лучше - нет перепадов давления, не трясет, задышки нет вообще. Буду жить, как жил, буду заниматся спортом и все как раньше делать. Это нужно надо не бояться тем, у кого есть такие проблеми - это надо делать", - говорить Віталій Ігнатенко, пацієнт Інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова.

Перевірка школярів на цю небезпечну патологію запроваджена в більшості європейських країн. Невдовзі центр із профілактики раптової смерті може з'явитися й в Україні.

"В постанові комітету було записано створити центр профілактики раптової смерті. Президія Академії наук - це питання підтримала і я думаю що вже з наступного року цей центр запрацює", - говорить Василь Лазоришинець, директор Інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова.