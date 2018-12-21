Яркий наряд жены экс-президента произвел настоящий фурор (фото) [ Редактировать ]
Супруга бывшего президента США Барака Обамы Мишель произвела настоящий фурор своим появлением на телевизионном интервью. На днях супруга экс-президента США посетила публичное обсуждение ее мемуаров в Нью-Йорке, пишут "Факты".
Мишель Обама пришла в шелковом платье от Balenciaga лимонно-желтого цвета с высоким разрезом спереди. Однако наибольшее впечатление на публику произвела ее обувь - сияющие сапоги того же бренда, на высоком каблуке и высотой до самого бедра.
Фото: Getty Images
Стоимость усыпанных золотистыми блестками сапог - почти 4000 долларов. Они сшиты в Италии и относятся к весенней коллекции Balenciaga 2019-го года. Мишель также вдела в уши золотые серьги от Jennifer Fisher стоимостью 550 долларов.
Фото: Getty Images
Ранее мы сообщали, что Барак Обама будет снимать фильмы для Netflix.
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