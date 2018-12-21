Супруга бывшего президента США Барака Обамы Мишель произвела настоящий фурор своим появлением на телевизионном интервью. На днях супруга экс-президента США посетила публичное обсуждение ее мемуаров в Нью-Йорке, пишут "Факты".

Мишель Обама пришла в шелковом платье от Balenciaga лимонно-желтого цвета с высоким разрезом спереди. Однако наибольшее впечатление на публику произвела ее обувь - сияющие сапоги того же бренда, на высоком каблуке и высотой до самого бедра.

Фото: Getty Images

Стоимость усыпанных золотистыми блестками сапог - почти 4000 долларов. Они сшиты в Италии и относятся к весенней коллекции Balenciaga 2019-го года. Мишель также вдела в уши золотые серьги от Jennifer Fisher стоимостью 550 долларов.

Фото: Getty Images

Ранее мы сообщали, что Барак Обама будет снимать фильмы для Netflix.