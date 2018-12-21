Білий дім планує вивести війська із Афганістану [ Редактировать ]
Услід за Сирією американські війська можуть піти з Афганістану. Про плани Білого дому значно скоротити свій контингент в цій державі повідомили одразу кілька авторитетних видань.
У Пентагоні інформацію поки що не коментують. В Афганістані дислоковані 14 тисяч військових зі США і повернутися додому нібито може більш ніж половина з них.
Торік американці збільшили присутність в країні майже на чверть, але цієї осені заявили про зміну стратегії.
по теме
Нідерланди подадуть в суд на Росію
Нідерланди мають намір подати на Росію до суду через катастрофу малайзійського "Боїнга". Про це заявив міністр закордонних справ країни Стеф Блок, пише "Нью-йорк Таймс"
США можуть вивести війська із Афганістану
Услід за Сирією американські війська можуть піти з Афганістану. Про плани Білого дому значно скоротити свій контингент в цій державі повідомили одразу кілька авторитетних видань
В Кабмине назвали дату подписания важного соглашения с Израилем
Украина и Израиль подпишут соглашение о зоне свободной торговле
США виводять війська із Сирії
Сирію сьогодні повинен покинути останній співробітник Держдепартаменту США. На їх евакуацію Дональд Трамп дав лише добу. Слідом за дипломатами будуть виводити американських військових
США закликали провести міжнародну морську операцію проти Росії
У США пропонують провести міжнародну морську операцію проти Росії в Чорному морі. Такий законопроект сенатори внесли на розгляд верхньої палати парламенту