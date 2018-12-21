У Пентагоні інформацію поки що не коментують

Услід за Сирією американські війська можуть піти з Афганістану. Про плани Білого дому значно скоротити свій контингент в цій державі повідомили одразу кілька авторитетних видань.

У Пентагоні інформацію поки що не коментують. В Афганістані дислоковані 14 тисяч військових зі США і повернутися додому нібито може більш ніж половина з них.

Торік американці збільшили присутність в країні майже на чверть, але цієї осені заявили про зміну стратегії.