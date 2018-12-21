У Парижі протестують правоохоронці. Близько сотні жандармів вийшли на Єлисейські поля, бо невдоволені діями уряду після тривалих акцій непокори "жовтих жилетів".

Напередодні влада пообіцяла підвищити платню охоронцям правопорядку, у середньому на 120 євро. Однак силовики вважають, що цього замало і вимагають поліпшення умов праці.

"Мітинги "жовтих жилетів" фактично дозволили нам випробувати наше екіпірування. І ми зрозуміли - його просто немає. Також усвідомили, що поліцейських насправді не так багато. Бо коли вам доводиться викликати 100 % особового складу, це означає - його замало", - говорить Гійом Лібо, учасник протесту поліцейських.