Меді-буси проти дефіциту лікарів. У Німеччині пацієнтів з невеликих поселень обслуговують мобільні амбулаторії. Вони приїжджають кілька разів на тиждень. Усередині є все необхідне для повноцінного прийому терапевта. Більшість пацієнтів - літні люди. Таку ініціативу торік запровадила державна медична асоціація. Результати вже перевершили очікування, тож роботу мобільних амбулаторій планують розширити. Вартість дворічної програми - 600 тисяч євро.

"Є поселення, в яких більше немає медиків. В деяких є, але вони настільки завантажені, що працюють на межі можливостей. Ось тоді ми й долучаємося. Тільки в третьому кварталі року - найлегшому для лікарів загальної практики - у нас було понад тисячу контактів з пацієнтами. І це дуже хороший показник", - говорить Матіас Рот, лікар.