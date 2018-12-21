Известная модель упала прямо на сцене (видео) [ Редактировать ]
Немецкая супермодель и судья шоу America's Got Talent Хайди Клум попала в неловкую ситуацию. На днях красотка разместила в своем Instagram видео с выступлением на сцене проекта.
Хайди решила составить компанию одному из участников шоу и спеть с ним рождественскую песню. Звезда была одета в роскошное красное платье в пол с разрезом на ноге. В какой-то момент партнер закружил ее так, что Клум не удержалась и рухнула прямо на сцену. Но модель не растерялась и продолжила свое выступление.
Santa Baby... I have been an awfully good girl 😊❤️ @agt @salthevoice
Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)
"Санта, детка, я была ужасно хорошей девочкой в этом году", - подписала модель видео, на котором запечатлен момент падения.
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