Немецкая супермодель и судья шоу America's Got Talent Хайди Клум попала в неловкую ситуацию. На днях красотка разместила в своем Instagram видео с выступлением на сцене проекта.

Хайди решила составить компанию одному из участников шоу и спеть с ним рождественскую песню. Звезда была одета в роскошное красное платье в пол с разрезом на ноге. В какой-то момент партнер закружил ее так, что Клум не удержалась и рухнула прямо на сцену. Но модель не растерялась и продолжила свое выступление.

"Санта, детка, я была ужасно хорошей девочкой в этом году", - подписала модель видео, на котором запечатлен момент падения.

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