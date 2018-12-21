На Закарпатье умер месячный малыш от переохлаждения [ Редактировать ]
В Тячевской больнице на Закарпатье умер месячный мальчик, который был доставлен в состоянии переохлаждения. Полиция открыла уголовное производство за невыполнение родительских обязанностей.
Об этом в комментарии корреспонденту "Укринформа" сообщила пресс-секретарь ГУНП в Закарпатской области Инесса Мандзулич.
"20 декабря в полицию поступило сообщение от медработника Тячевской райбольницы о смерти младенца. Ребенка в больницу доставили 19 декабря, в 12:00. Ребенок 2018 года рождения, поступил без видимых признаков физического насилия. К сожалению, уже в 16 часов медикам пришлось зафиксировать смерть младенца. Причина смерти ребенка - переохлаждение", - сказала она.
Сейчас тело младенца направлено на экспертизу.
Уголовное производство по ст. 166 УК (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).
Ранее мы сообщали, что в Харькове от гриппа умер маленький ребенок.
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