Зимнее солнцестояние - это самый короткий день в году, световой день продлится чуть больше семи часов, а ночь - почти 17 часов.

В году два солнцестояния - в день зимнего светило занимает самое низкое положение над горизонтом, а в день летнего - находится на своем максимуме.

День после самого короткого дня медленно начинает увеличиваться, а ночь - сокращаться. Продолжительность светового дня уже к Новому году увеличится почти на восемь минут.

Самый короткий день

В северном полушарии зимнее или декабрьское солнцестояние происходит 21 или 22 декабря – самый короткий день в году ученные считают началом астрономической зимы. После зимнего солнцестояния все медленно, но уверено приближается к лету.

Ежегодно момент солнцестояния сдвигается, поэтому продолжительность солнечного года с календарным временем не совпадает.

В астрологии зимнее солнцестояния, как и летнее, а также дни осеннего и весеннего равноденствия считаются важными днями. Для древних людей зимнее солнцестояние было важным событием, так как они занимались скотоводством и земледелием и полностью зависели от природы.

Природные циклы человечество изучало с древних времен и, когда поняло, что изменить их невозможно, стало учиться жить согласно природному круговороту, чтобы достигнуть гармонии.

Зимнее солнцестояние или самый короткий день, по традиции, начинали праздновать ночью, до восхода Солнца.

Приметы в день зимнего солнцестояния

Много примет связано с самым коротким днем. В старину были уверены, что если в день зимнего солнцестояния на деревьях будет иней - это примета указывает, что урожай зерновых будет хороший.

Погода 31 декабря, по приметам, будет точно такой же, как и в день зимнего солнцестояния.

По приметам, направление ветра не изменится со дня зимнего солнцестояния до дня весеннего равноденствия.

По дням после зимнего солнцестояния предсказывали погоду. К примеру, солнечное утро 25 декабря – примета, указывающая, что весна будет поздней и с весенним посевом сельскохозяйственных культур спешить не стоит.

Пасмурное утро 25 декабря, по приметам, весна ожидается ранней и надо поспешить с посевом зерновых. А если пасмурно в полдень - весна для сельского хозяйства будет удачной.

По приметам, солнечная погода 25 декабря предсказывала мороз на новогодние праздники, а пасмурная, что погода будет теплая, но ненастная.

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