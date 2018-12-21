Самый тяжелый человек на свете Хуан Педро Франко исполнил давнюю мечту и начал передвигаться самостоятельно. Об этом сообщает издание The Mirror.

Живущего в Мексике мужчину внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого тяжелого человека на планете в декабре 2016 года. Тогда он весил 594 килограмма. С тех пор 33-летний Франко пережил две операции по уменьшению объема желудка, первая из которых уменьшила орган на 75 процентов, и сбросил 294 килограмма, соблюдая строгую диету. Ради лечения мужчины в больнице установили специальные постели.

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"Важнее всего для меня то, что я снова могу ходить. Шесть лет я не покидал свой дом и никуда не выходил, кроме больницы, - рассказал Франко. - Для меня большое достижение самому встать, сделать шаг, два или даже три. Но я рад, что начинаю двигаться".

Мексиканец с детства страдал от лишнего веса. Будучи подростком, он попал в аварию, после чего впал в кому и на некоторое время оказался прикованным к постели. "Тогда я сломал почти все кости. Все правые ребра, ногу, все", - вспоминает Франко. В период восстановления он ел, чтобы справиться со стрессом, и вскоре набор веса вышел из-под контроля.

Доктора планируют, что в ближайшие полтора года Франко сбросит еще 200 килограммов.

Сейчас Франко поставил перед собой цель установить новый мировой рекорд - стать человеком, который сбросит больше всего килограммов.

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