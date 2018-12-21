Нарушать королевский протокол - это уже становится традицией в семье монархов. На днях королева Елизавета II организовывала традиционный предрождественский обед, на который Кейт Миддлтон и Меган Маркл прибыли в старых платьях. За праздничным столом собрались все дети и внуки. Однако принц Уильям и Кейт Миддлтон допустили серьезную оплошность, хотя их всегда считали образцовой королевской четой, пишет "Сегодня".

Оказалось, что семья неправильно прибыла на обед. В сети появились фото, как герцоги Кембриджские приехали на праздничный обед на своей машине. За рулем сидел принц Уильям, на переднем сиденье Кейт Миддлтон, а позади принц Джордж и принцесса Шарлотта. Согласно королевским правилам, принц Уильям и его дети являются наследниками престола, а это значит, что им запрещено... передвигаться в общем транспорте.

После трагедии, которая случилась с принцессой Дианой, автомобильные поездки играют важную роль. В случае ДТП или другой неприятной ситуации члены монаршей семьи должны быть в разном транспорте. Только Ее Величество королева Елизаветы II вправе разрешить им путешествовать вместе.

Ранее мы сообщали, что Меган Маркл отказалась проводить Рождество с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.