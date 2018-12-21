По стопам Меган: Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол [ Редактировать ]
Нарушать королевский протокол - это уже становится традицией в семье монархов. На днях королева Елизавета II организовывала традиционный предрождественский обед, на который Кейт Миддлтон и Меган Маркл прибыли в старых платьях. За праздничным столом собрались все дети и внуки. Однако принц Уильям и Кейт Миддлтон допустили серьезную оплошность, хотя их всегда считали образцовой королевской четой, пишет "Сегодня".
Оказалось, что семья неправильно прибыла на обед. В сети появились фото, как герцоги Кембриджские приехали на праздничный обед на своей машине. За рулем сидел принц Уильям, на переднем сиденье Кейт Миддлтон, а позади принц Джордж и принцесса Шарлотта. Согласно королевским правилам, принц Уильям и его дети являются наследниками престола, а это значит, что им запрещено... передвигаться в общем транспорте.
После трагедии, которая случилась с принцессой Дианой, автомобильные поездки играют важную роль. В случае ДТП или другой неприятной ситуации члены монаршей семьи должны быть в разном транспорте. Только Ее Величество королева Елизаветы II вправе разрешить им путешествовать вместе.
Ранее мы сообщали, что Меган Маркл отказалась проводить Рождество с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.
по теме
Меган Маркл отказалась проводить Рождество с Кейт Миддлтон
Члены королевской семьи Великобритании могут провести новогодние праздники порознь
Королева сурово отчитала Меган Маркл
Елизавета II сурово отчитала супругу внука Гарри за ее поведение
Мальчик оконфузился на встрече с Елизаветой II (видео)
Девятилетний мальчик растерялся и убежал со встречи с королевой Великобритании Елизаветой II
Мужчина упал в канал из-за своего смартфона (видео)
Молодой человек упал в канал, засмотревшись в свой мобильный телефон
Умерла известная российская актриса
В России скончалась известная актриса и и драматург