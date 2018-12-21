В NASA показали "самую яркую комету года" (фото) [ Редактировать ]
Телескоп Hubble сфотографировал комету Виртанена, которая пролетела от Земли на расстоянии 12 миллионов километров. Снимок был сделан 13 декабря с помощью мощнейшей камеры аппарата - Wide Field Camera 3. Об этом пишет EurekAlert!
Данная камера телескопа позволяет вести наблюдение за объектом в широком диапазоне волн.
Изучение кометы ученые вели, объединив исследовательские мощности телескопов Hubble, Chandra и Swift.
Благодаря этому ученые смогли изучить ядро планеты, а также ее кому - газопылевое облако, расположенное вокруг ядра.
С Землей небесное тело максимально сблизилось 16 декабря. В следующий раз эта короткопериодическая комета вернется через 5,4 года.
Фото: EurekAlert!
Ранее мы писали о том, что к Земле мчится самая яркая комета за последние 5 лет.
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