Телескоп Hubble сфотографировал комету Виртанена, которая пролетела от Земли на расстоянии 12 миллионов километров. Снимок был сделан 13 декабря с помощью мощнейшей камеры аппарата - Wide Field Camera 3. Об этом пишет EurekAlert!

Данная камера телескопа позволяет вести наблюдение за объектом в широком диапазоне волн.

Изучение кометы ученые вели, объединив исследовательские мощности телескопов Hubble, Chandra и Swift.

Благодаря этому ученые смогли изучить ядро планеты, а также ее кому - газопылевое облако, расположенное вокруг ядра.

С Землей небесное тело максимально сблизилось 16 декабря. В следующий раз эта короткопериодическая комета вернется через 5,4 года.

Фото: EurekAlert!

Ранее мы писали о том, что к Земле мчится самая яркая комета за последние 5 лет.