Транш военной помощи Украине: Волкер рассказал детали [ Редактировать ]
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что второй транш военной помощи для Украины будет предоставлен в 2020 году. Об этом сообщает "РБК-Украина".
"Мы координируем действия с Украиной и обмениваемся мнениями о вашей оборонной стратегии, развитии оборонных возможностей. Причем мы обсуждаем вместе, какие имеются пробелы, что нужно сделать и чем мы можем помочь. Я допускаю, что о первом транше упомянутой военной помощи Конгресс сообщит в начале нового года. И, возможно, при этом будет идти речь о возможностях ВМС, противовоздушной обороны", - сказал Волкер.
По его словам, второй транш военной помощи "будет предоставлен позже, в следующем же году".
Он добавил, что "мы будем координировать свои действия относительно специфических систем вместе с украинскими представителями в частности, чтобы знать их потребности".
Ранее мы писали о том, что Украина получила первый транш от МВФ.
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