Транзит газа: Украина вдвое снизила стоимость [ Редактировать ]
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизила вдвое тарифы на услуги транспортировки природного газа для точек входа и выхода. Об этом сообщила глава комиссии Оксана Кривенко в Facebook.
"Мы входим в новый 2019 год с европейскими конкурентоспособными тарифами", - написала Кривенко.
Глава НКРЭКУ пояснила, что изменится:
1. Влияние на цену газа. Указанные тарифы являются составляющей конечной цены газа для потребителей: на $6 уменьшится цена импортируемого газа на оптовом рынке.
2. Конкурентоспособность ГТС. Украинская газотранспортная система закрепит свою конкурентоспособность, как абсолютная и более экономически выгодная альтернатива Северному потоку и другим обходным газопроводам. Такое решение может способствовать подписанию выгодного транзитного контракта после 2019 года.
3. Инвестиционная привлекательность. Может увеличиться загруженность газопроводов и газохранилищ, прежде всего задействованных в поставках топлива на украинский рынок. Газодобывающая отрасль получила дополнительный стимул для наращивания объемов производства.
4. Международная позиция. Украина в очередной раз доказала, что является надежным и перспективным партнером. Нужно выиграть конкуренцию за инвестиции и загруженность газотранспортной системы.
"Для скептиков такого решения. Тариф покрывает все операционные расходы оператора ГТС и обеспечивает достаточный уровень прибыли для инвестиций", - добавила Кривенко.
Ранее мы писали о том, что транзит газа через Украину значительно упадет.
по теме
Тарифы на тепло резко изменили: что ждет украинцев
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 10 декабря изменила тарифы на производство тепла
В Нацполиции появится новое подразделение
Структуру Национальной полиции Украины дополнит отдельное подразделение
Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 19 декабря
Во вторник, 19 декабря, розничные цены на бензин и дизельное топливо по сравнению с предыдущим торговым днем изменились
НБУ ликвидирует российский банк
Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации российского банка
Нацбанк выпустил новые монеты
Во вторник, 18 декабря, Национальный банк Украины выпустил коллекционный набор монет