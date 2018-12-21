Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизила вдвое тарифы на услуги транспортировки природного газа для точек входа и выхода. Об этом сообщила глава комиссии Оксана Кривенко в Facebook.

"Мы входим в новый 2019 год с европейскими конкурентоспособными тарифами", - написала Кривенко.

Глава НКРЭКУ пояснила, что изменится:

1. Влияние на цену газа. Указанные тарифы являются составляющей конечной цены газа для потребителей: на $6 уменьшится цена импортируемого газа на оптовом рынке.

2. Конкурентоспособность ГТС. Украинская газотранспортная система закрепит свою конкурентоспособность, как абсолютная и более экономически выгодная альтернатива Северному потоку и другим обходным газопроводам. Такое решение может способствовать подписанию выгодного транзитного контракта после 2019 года.

3. Инвестиционная привлекательность. Может увеличиться загруженность газопроводов и газохранилищ, прежде всего задействованных в поставках топлива на украинский рынок. Газодобывающая отрасль получила дополнительный стимул для наращивания объемов производства.

4. Международная позиция. Украина в очередной раз доказала, что является надежным и перспективным партнером. Нужно выиграть конкуренцию за инвестиции и загруженность газотранспортной системы.

"Для скептиков такого решения. Тариф покрывает все операционные расходы оператора ГТС и обеспечивает достаточный уровень прибыли для инвестиций", - добавила Кривенко.

Ранее мы писали о том, что транзит газа через Украину значительно упадет.