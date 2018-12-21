Головна ялинка України, встановлена на Софійській площі, зайняла перше місце поміж європейських різдвяних красунь. Ялинковий рейтинг оприлюднив сайт European Best Destinations.

Його складено на основі відгуків туристів з усього світі, які проголосували за найкрасивіші різдвяні дерева. До списку увійшли 16 європейських міст. До п'ятірки найгарніших також увійшли головні святкові дерева Вільнюса, Рима, Праги та Страсбурга.

У Києві святковий ярмарок працює з 19 грудня 2018 до 13 січня 2019 року.