Головну ялинка України визнали найкрасивішою у Європі (відео) [ Редактировать ]
Головна ялинка України, встановлена на Софійській площі, зайняла перше місце поміж європейських різдвяних красунь. Ялинковий рейтинг оприлюднив сайт European Best Destinations.
Його складено на основі відгуків туристів з усього світі, які проголосували за найкрасивіші різдвяні дерева. До списку увійшли 16 європейських міст. До п'ятірки найгарніших також увійшли головні святкові дерева Вільнюса, Рима, Праги та Страсбурга.
У Києві святковий ярмарок працює з 19 грудня 2018 до 13 січня 2019 року.
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