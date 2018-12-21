Мать похвасталась подарками для детей и разозлила пользователей сети [ Редактировать ]
Австралийка Кристи Новак опубликовала фотографии подарков, которые она купила своим детям к Рождеству. Обилие игрушек и их стоимость вызвали возмущение других родителей, пишет The New York Post.
Женщина потратила на сюрпризы больше двух тысяч долларов (около 54 тысяч гривен). Она покупала их на протяжении последних месяцев, а когда выгрузила все, оказалось, что подарки заняли целую комнату.
Среди сюрпризов оказались не только игрушки и товары для творчества, но и велосипеды с самокатами. Все эти товары хранились в 14 шкафах.
Пост матери запустил в интернете дискуссию о допустимом количестве подарков, которое уместно дарить детям на праздники, отмечает The New York Post. Подписчики групп для родителей в соцсетях высказывались, что дарить столько подарков на один праздник недопустимо и вредно. Новак упрекнули в расточительности и предложили ей разнести все купленные товары сразу на несколько памятных дней в году, чтобы не искушать детей. Но женщина осталась непреклонна и заявила, что не станет испытывать стыд за желание порадовать детей в их любимый праздник.
Ранее мы писали, что мужчина хранил 48 лет подарок от бывшей девушки.
по теме
Популярная телеведущая тяжело отравилась плесенью
Сначала она обнаружила на своем теле волдыри, потом заметила, что теряет ясность мыслей
В чем заключается главный вред вегетарианства
Ученые Кардиффского университета провели исследование
Девочка сыграла в игру на телефоне и умерла
Женщина бросилась на помощь к соседям, но было слишком поздно
Женщина назвала мужа некрасивым и решила родить от другого
Через три года после заключения брака они задумались о детях
Женщина прогнала гигантского питона из кровати и продолжила спать
Женщина проснулась с питоном в кровати, прогнала его и продолжила спать дальше