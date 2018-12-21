Австралийка Кристи Новак опубликовала фотографии подарков, которые она купила своим детям к Рождеству. Обилие игрушек и их стоимость вызвали возмущение других родителей, пишет The New York Post.

Женщина потратила на сюрпризы больше двух тысяч долларов (около 54 тысяч гривен). Она покупала их на протяжении последних месяцев, а когда выгрузила все, оказалось, что подарки заняли целую комнату.

Среди сюрпризов оказались не только игрушки и товары для творчества, но и велосипеды с самокатами. Все эти товары хранились в 14 шкафах.

Пост матери запустил в интернете дискуссию о допустимом количестве подарков, которое уместно дарить детям на праздники, отмечает The New York Post. Подписчики групп для родителей в соцсетях высказывались, что дарить столько подарков на один праздник недопустимо и вредно. Новак упрекнули в расточительности и предложили ей разнести все купленные товары сразу на несколько памятных дней в году, чтобы не искушать детей. Но женщина осталась непреклонна и заявила, что не станет испытывать стыд за желание порадовать детей в их любимый праздник.

Ранее мы писали, что мужчина хранил 48 лет подарок от бывшей девушки.