Какие продукты помогут избавиться от головной боли [ Редактировать ]
Головная боль - неприятное явление, которое хотя бы раз, но испытывал каждый взрослый человек. Причины могли быть разными: давление, длительное пребывание на холоде, травма, обезвоживание. О том, какие продукты могут облегчить боли пишет Newsyou.
Мигрень - неврологическое заболевание, для которого характерна длительная или эпизодическая сильная головная боль. В таком случае необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы узнать все подробности своей проблемы, но есть и то, что вы можете дополнительно сделать сами - повлиять на свою боль правильным рационом питания.
Какие продукты могут вызвать головную боль:
- Молочные продукты
- Цитрусовые
- Арахис
- Помидоры
- Яблоки
- Лук
- Кукуруза
- Бананы
- Молочный шоколад
- Кофе
Алкоголь
Эти продукты не под запретом, просто попробуйте минимизировать их употребление, чтобы проверить связана ли ваша головная боль с их количеством.
Какие продукты помогут облегчить головную боль:
Черный шоколад
Он содержит большое количество магния, который помогает расслаблять мозг и улучшает сон.
Инжир
Калий в сочетании с другими электролитами помогает организму бороться с воспалением. Электролиты также необходимы для борьбы с обезвоживанием, которое не желательно для людей с мигренью.
Морковь и сладкий картофель
Содержат бета-каротин и другие питательные вещества с противовоспалительными свойствами.
Капуста кале
Богата магнием, который, как мы уже сказали, благоприятно борется с мигренью.
Вода
Многие люди не употребляют за день достаточное количество воды, а обезвоживание - один из самых сильных триггеров для мигрени.
В свой рацион также стоит добавить оранжевые, желтые и зеленые овощи, рис (особенно коричневый), вишни, клюкву, кленовый сироп.
Ранее мы писали о том, что ученые назвали причину мигрени у украинцев.
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