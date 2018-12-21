Головная боль - неприятное явление, которое хотя бы раз, но испытывал каждый взрослый человек. Причины могли быть разными: давление, длительное пребывание на холоде, травма, обезвоживание. О том, какие продукты могут облегчить боли пишет Newsyou.

Мигрень - неврологическое заболевание, для которого характерна длительная или эпизодическая сильная головная боль. В таком случае необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы узнать все подробности своей проблемы, но есть и то, что вы можете дополнительно сделать сами - повлиять на свою боль правильным рационом питания.

Какие продукты могут вызвать головную боль:

Молочные продукты

Цитрусовые

Арахис

Помидоры

Яблоки

Лук

Кукуруза

Бананы

Молочный шоколад

Кофе

Алкоголь

Эти продукты не под запретом, просто попробуйте минимизировать их употребление, чтобы проверить связана ли ваша головная боль с их количеством.

Какие продукты помогут облегчить головную боль:

Черный шоколад

Он содержит большое количество магния, который помогает расслаблять мозг и улучшает сон.

Инжир

Калий в сочетании с другими электролитами помогает организму бороться с воспалением. Электролиты также необходимы для борьбы с обезвоживанием, которое не желательно для людей с мигренью.

Морковь и сладкий картофель

Содержат бета-каротин и другие питательные вещества с противовоспалительными свойствами.

Капуста кале

Богата магнием, который, как мы уже сказали, благоприятно борется с мигренью.

Вода

Многие люди не употребляют за день достаточное количество воды, а обезвоживание - один из самых сильных триггеров для мигрени.

В свой рацион также стоит добавить оранжевые, желтые и зеленые овощи, рис (особенно коричневый), вишни, клюкву, кленовый сироп.

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