21 декабря произошла стрельба возле ресторана в Вене, в результате которой погиб человек, еще один получил ранение. Преступника задержали.

Об этом сообщает Kurier.

Как отмечается, стрелок после происшествия уехал на автомобиле в неизвестном направлении. Позже полицейские его задержали. Правоохранители сообщают, что угроз для жителей Вены нет.

Недавно стрельба произошла в Страсбурге.