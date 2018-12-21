В известном ресторане Вены произошла стрельба, есть пострадавшие [ Редактировать ]
21 декабря произошла стрельба возле ресторана в Вене, в результате которой погиб человек, еще один получил ранение. Преступника задержали.
Об этом сообщает Kurier.
Как отмечается, стрелок после происшествия уехал на автомобиле в неизвестном направлении. Позже полицейские его задержали. Правоохранители сообщают, что угроз для жителей Вены нет.
Недавно стрельба произошла в Страсбурге.
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