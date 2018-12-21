Коментарі щодо аудиту НАБУ та розділення Фіскальної служби в ефірі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" дали Тетяна Острікова, народний депутат, що представляє фракцію "Самопоміч", та Володимир Куренний, депутат від Блоку Петра Порошенка.

- Пане Володимир, ваша думка, буде цей аудит проведений чи ні? І чи витримає, до речі, нинішній директор НАБУ, Артем Ситник, цей аудит у разі його проведення?

- Час покаже, витримає глава НАБУ цей аудит чи ні, я впевнений, що він відбудеться, бо це, до речі, зобов’язання України у меморандумі щодо продовження фінансування міжнародним валютним фондом, один з пунктів цього меморандума - якраз незалежний аудит, який буде обов’язково проведений, і зараз вирішуються тільки технічні питання.

- Тетяно, уряд вирішив розділити Фіскальну службу та створити окремі органи митниці та податкової. За вашою оцінкою, чи принесе це користь державі? Якщо так, то яку?

- Коли мі дивимось постанову про розподіл ДФС, ми бачимо там зміну назв, розподіл на дві юридичних особи, але ми не бачимо там змісту, чим ці дві новостворені інституції, податкова служба і митна служба, будуть відрізнятися від нинішнього ДФС. Платникам податків все одно, з ким взаємодіяти, їм потрібен новий зміст, нові кадри, нові функції цього органу.

- Пане Володимир, а як ви відноситися до цього?

- Досвід показав, що об’єднання цих двох функцій держави призводить до дуже серйозного зростання рівня корупції. Я не можу сказати, як будуть працювати ці дві структури, але я сподіваюсь, що вони будуть виконувати свої функції, в тому числі по поповненню бюджету.

- Пане Володимир, як ви вважаете, скільки років ще в Укаїні буде існувати цей моратопій на продаж землі і навіщо було вчорашнє голосування, якщо виявилося, що можна так легко заблокувати набрання чинності цим законом?

- Для того, щоб запрацював ринок, уряд мав внести в парламент покрокову модель запровадження цивілізованого ринку землі. Це означає, що землю, коли мораторій зміниться, в першу чергу купить той, хто на ній працює, хто її обробляє, не агрохолдинг, а фермер.