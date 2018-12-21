Про новий рік уже думають і в уряді. Там цього тижня представили пріоритети роботи у 2019 році.

Головне завдання, зрозуміло - економіка. Обіцяють посилити зростання.

Серед урядових планів - покращення бізнес-клімату, реформування Фіскальної служби, масштабна приватизація, подальше реформування енергетичного сектора і навіть наступний етап децентралізації.

Наступний рік - це час одразу двох виборів - президента та парламенту. Чи реально очікувати від політиків реформ, а не популізму? Про це в ефірі "Подробиці тижня" розповів прем прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

- Сам популізм є величезною хворобою для української політики тому, що політики своїми безвідповідальними заявами просто показують свою неповагу для людей. Чому? Тому, що показують повітря, обіцяють те, що не буде виконано, і потім люди в цьому розчаровуються. Я вважаю, що час відповідальної політики настав вже давно, але не всі політики собі дозволяють чесно і відверто говорити з людьми. Що можна зробити, що не можливо? Для мене важливо, що є багато негативу по відношенню до влади в цілому, і люди завжди владою не задоволені. Дуже важливо виправдати надії людей. Зробити конкретні проект, вирішити конкретні завдання. Для того, щоб країна стала сильнішою. Тому, те, що ми входимо в новий 2019 рік з прийнятим бюджетом, з чітким планом дій на рік, з чіткими пріоритетами - це позитив.

Але, з іншого боку, я розумію, що мені прийдеться боротись не тільки за економічне зростання. А й боротись за державу в той момент, коли політики будуть боротися за свій власний ринок. При чому, вони не будуть підбирати гасел. Я колись почув достатньо розумну думку від соціологів: "Чому люди розчаровуються в політиках? Тому що вони безвідповідальні, обіцяють все і всім. Але не співмірюють це з можливостями. Я теж хочу, щоб все було дешевше, щоб зарплати були більші. Але я - реаліст. Я виходжу з того, що я можу зробити в даний момент. І, навряд, хтось поряд міг би зробити більше в даний момент.

Тому, пріоритети є досить чітким. Перше - економічне зростання, друге - ми будемо впроваджувати краще державне управління. Ще один важливий пріоритет - інвестування в якість життя людей - освіта, медицина. Там є багато завдань, які раніше не вирішувались. Але я взявся за вирішення цих проблем, щоб дати конкретні результати і вже конкретно деякі результати є. Ще вони не всюди відчутні, але по деякім проектам ми можемо сьогодні поговорити. Я скажу про пріоритети - національна безпека і оборона, і беззаперечно - позиція зміцнення верховенства і права в країні. Це не зовсім залежить від держави, але з нашого боку цей пріоритет залишаться важливим, адже люди хочуть бачити справедливість. Тому і справедливі суди, і справедлива правоохоронна система, в якійсь частині ми допомагаємо в створені нових органів, наприклад, антикорупційного суду, ми вже забезпечили фінансування у 2019 році. Це все буде зміцнювати нашу державу.

Насамперед, ми маємо бути впевнені що у нас не буде проблем з наповненням бюджету на наступний рік. Як ви вважаєте, наскільки він буде виконаний?

На мій погляд, бюджет 2019 року навіть кращий і збалансованіший, ніж бюджет 2018 року . Завжди бюджети всі критикують, але те, що нам вдалось збалансувати інтереси всіх сфер життя і чітко пріоритет визначити, наприклад, підвищення мінімальної заробітної плати в нас відбудеться. Але, можливо, люди не дуже цім задоволенні, але мушу сказати, що коли я прийшов, мінімальна заробітна плата була 2450 грн. Але ми рухаємось вперед. Я все ж таки дивлюсь на те, як економіка розвивається. Ми запланували на наступний рік ріст 3%, але мені дуже б хотілося, щоб ріст був 5-7%. Це можливо при виконані чітких завдань, які відкриють потенціал економіки.

Переходимо до наступної теми. Нарешті у нас є чинна програма співпраці з МВФ. Перший транш - уже пішов у резерви Нацбанку. Яку суму загалом Україна може отримати? Та що за це держава має зробити? Головні подробиці - у нашій довідці.

Сума - 3,9 мільярда доларів. Період - 14 місяців. Міжнародний валютний фонд ухвалив програму допомоги "стенд-бай". Перший транш - 1,4 мільярда доларів Україна отримала вже сьогодні! Наступні порції - щопівроку.

Але ціна такої фінансової пунктуальності - наша пунктуальність реформаторська. Отже - домашнє завдання для України від Фонду таке:

- до квітня Фіскальна служба має бути остаточно розділена - на податкову та митну;

- до травня має нарешті запрацювати такий обіцяний Вищий Антикорупційний суд;

- до кінця червня з ринку повинні зникнути сумнівні банки;

- до липня мають нарешті провести аудит НАБУ.

До речі, в роботі самого бюро - будуть зміни. Тепер НАБУ має щомісяця публічно звітувати про результати своєї боротьби з корупцією. Причому звітувати не так, як зараз, а структуровано - конкретно по категоріях чиновників: прокурорів, депутатів і суддів. А це означає, що в Міжнародному валютному фонді хочуть бачити реальні вироки українським корупціонерам, а не гру в імітацію.

Крім того, є пункти, за якими МВФ стежитиме з особливою прискіпливістю - і перенести, за українською звичкою, не вдасться. Це стосується підвищення ціни на газ населення. З травня наступного року паливо має зрости на 15%. А з січня 2020 року - ще майже на 23.

А от збільшувати соціальні чи бюджетні виплати протягом цих 14 місяців - Україна не повинна. Уряд навіть зобов'язався обмежити підвищення зарплати держслужбовцям.

Ще серед умов: зниження інфляції при гнучкому валютному курсі, виплата держборгу та відновлення банківського кредитування. Крім того, Україна обіцяє продати низку державних підприємств і скоротити перелік об'єктів, які не підлягають приватизації.

- Нацбанк відзвітував, що протягом наступних двох років доведеться повернути аж 17 мільярдів доларів зовнішнього боргу. Чи достатньо у нашої держави ресурсів? Та чи може Україна сплачувати борг без допомоги МВФ?

Наразі це зробити майже не можливо і я думаю, що всі економісти, не популісти, а економісти, скажуть вам це.

Насправді 2014 року Україна запозичила більше 50 млрд доларів, яких фактично не має. Всі резерви в 2014 році були майже на нулі. Зараз резерви НБУ будуть більше 20 млрд доларів. Що це нам дає? Абсолютну впевненість і гарант того, що в країні буде повна стабільність, в тому числі і стабільність національної валюти. Транш МВФ не іде в бюджет і не може бути витрачений. Він йде в резерви, і там вони зберігаються для того, щоб утримувати стабільність економіки і фінансової системи країни.

Це дуже вадливо. З іншого боку, у наступному році, просто уявіть собі, ми маємо бюджет зараз затверджений - 1 трильйон і 300 млрд гривень. З них 417 млрд ми маємо віддати на погашення заборгованостей, які були накопичені до 2014 року. Прийшов час віддавати борг і їх обслуговування. Фактично, це серозний ресурс, який відволікається сьогодні для того, щоб відмінусувати більше в заробітні плати, пенсії, економічне зростання і т.д. Ви погодитесь з тим, що до 2014 року навряд щось було зроблено в країні, щоб сказати "так, це було побудовано, такі підприємства створені". І це та реальність, з якою мені сьогодні потрібно боротися. Я наголошую, що коли популісти говорять про якісь речі - це гарно звучить, приємно чути. Але є одне но - за тим, що вони говорять не буде ніколи дій і вони нічого не зроблять з того, що обіцяють у більшості своїй.

Тому що, як правило, це фантастичні речі. Якби була можливість це зробити - я б це зробив ще до того, як вони придумали це розповідати людям. Тому, навантаження є серозним. І загалом, моя стратегічна мета полягає в тому, щоб Україна позбавилась зовнішніх кредитів. Тому, ми затвердили, стратегію погодження з управління державним боргом. І в 2021 році ми бачимо це реальним, щоб борг був менше 50% ВВП. Це буде означати, що ми перейдемо в іншу категорію країн з серозною стабільністю. А що стосується умов МВФ, то вони накопичуються роками. Питання підвищення ціни газу не було прийнято мною вперше, воно було прийнято ще у 2008 році. Навіть у 2008 або 2009 році газ підвищувався майже на 50%. На 50% перший раз, а другий - на 15%.

Але потім не виконували ці норми і вони накопичувались. МВФ тоді сказав, якщо ми не будемо виконувати програму, яку ми підписали, вони не дадуть нам грошей. Буде дефолт. Я знаю, що іноді в людей панує така думка, що краще вже дефолт. Але повірте, що дефолт - це банкрутство країни. І перше, кого торкнеться - рядових громадян. Ті хто має сьогодні сотні мільйонів будуть мати десятки мільйонів, а людина яка має, дві, три, десять тисяч заробітної плати або пенсії, вона зразу відчує на собі знецінення ВВП і інфляцію. Ось чого не можна допустити.

Тому дефолт -це не в інтересах українських громадян, і ми всіляко робили те, щоб уникнути цю ситуація. Сьогодні я вважаю, що ми входимо достатньо впевнено в 2019 рік. Моє завдання, щоб працювала економіка максимально. Я хочу вам сказати, що це достатньо не просто робити, тому що система в державі зламана, ми її перебудовуємо, намагаємось впровадити нові речі. Але буває і так, що треба витратити купу часу на те, щоб подолати перепони, які чиновники підставляють для того, щоб досягти якось мети. Я витрачаю більше часу на переконання, обговорення, ніж на впровадження.

- Одне із зобов'язань України перед західними кредиторами - запуск повноцінного ринку газу. Наразі ринок є тільки для промислових споживачів. А от для населення - все ще по-іншому. Чи можна очікувати, що у 2019 році ринок газу запрацює на сто відсотків? Та за якою ціною людям доведеться купувати паливо?

Ринок газу - це відповідний закон, який прийняв український парламент. Він має бути реалізований. Але питання в тому, щоб знищити монополію газову. Це дуже важливо. З іншого боку, наша стратегія, якщо ми говоримо про 2019 рік, полягає в тому, що ми маємо збільшувати обсяг газу, який споживає сьогодні Україна. Наприклад, ми добуваємо 20 млрд, а Україна споживає 33 млрд. Допоки ми будемо споживати більше ніж здобуваємо, у нас завжди буде стояти питання про цей так званий імпортний паритет. Я все робив, щоб відмовитись від цього, намагався вести переговори на найважчому рівні, але не вдалося, тому що це було підписано раніше. Це перше завдання, нам треба збільшити хоча б на 13 млрд добичу газу.

Я вважаю, що це можливо. Зараз багато системного зробили, щоб відкрити інвестиції в цю сферу, зробити прозорі правила і аукціони у цій сфері, щоб добувати газ в країні. І друга позиція, яка важлива - менше здобувати при новій якості тепла. І тут важливе питання до місцевих органів влади, тому що котельня, труби належать не уряду країни, а належать муніціпалітету, тому там треба робити збереження. Але у 2019 році вперше ми створюємо державний фонд енергоефективності, в який ввійде 7 млрд гривень, і вони будуть доступні для українських ОСББ, вони можуть брати ці кошти для того, щоб утеплювати, замінювати вікна і т.д. Ми зробили 3 млрд бюджетних ресурсів і 3 млрд я привіз, коли в мене був візит до Брюсселя. Ще 20 млн нам дав Євроуряд Німеччини. І таким чином ці кошти ми передамо на місця.

- Що буде з соціальними виплатами? Чи може у держави в наступному році з'явитися фінансовий ресурс, щоб суттєвіше підвищити зарплати та пенсії? Та що потрібно зробити, аби у держави було більше можливостей збільшувати соціальні виплати?

Яку ми дістали систему нереформовану, яка йде вже більше 10 років? Це система, яка має дефіцит майже в 50%. Тобто 50% всіх пенсій, які треба виплачувати просто не має грошей. Тому ми зробили певні пенсійні зміни на 2019 рік. Перше - з 1 січня всі військові пенсіонери отримують чергове підвищення пенсій. Друга позиція - з 1 березня 2019 року ми зробимо наймасовіший перерахунок пенсій для майже 12 млн пенсіонерів. Це буде підвищення. Що в мене болить і що мене турбує сьогодні - це пенсія тим людям, які все життя пропрацювали в селі, мали мінімальну заробітну плату і тому в них копієчна пенсія. Це величезна проблема, ми думаємо, як її вирішити. Для мене найважливіше - це проблема людей. Ми будемо шукати варіанти, щоб це вирішити.

Про новий рік уже думають і в уряді. Там цього тижня представили пріоритети роботи у 2019 році.

Головне завдання, зрозуміло - економіка. Обіцяють посилити зростання.

Серед урядових планів - покращення бізнес-клімату, реформування Фіскальної служби, масштабна приватизація, подальше реформування енергетичного сектора і навіть наступний етап децентралізації.

Наступний рік - це час одразу двох виборів - президента та парламенту. Чи реально очікувати від політиків реформ, а не популізму? Про це в ефірі "Подробиці тижня" розповів прем прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

- Сам популізм є величезною хворобою для української політики тому, що політики своїми безвідповідальними заявами просто показують свою неповагу для людей. Чому? Тому, що показують повітря, обіцяють те, що не буде виконано, і потім люди в цьому розчаровуються. Я вважаю, що час відповідальної політики настав вже давно, але не всі політики собі дозволяють чесно і відверто говорити з людьми. Що можна зробити, що не можливо? Для мене важливо, що є багато негативу по відношенню до влади в цілому, і люди завжди владою не задоволені. Дуже важливо виправдати надії людей. Зробити конкретні проект, вирішити конкретні завдання. Для того, щоб країна стала сильнішою. Тому, те, що ми входимо в новий 2019 рік з прийнятим бюджетом, з чітким планом дій на рік, з чіткими пріоритетами - це позитив.

Але, з іншого боку, я розумію, що мені прийдеться боротись не тільки за економічне зростання. А й боротись за державу в той момент, коли політики будуть боротися за свій власний ринок. При чому, вони не будуть підбирати гасел. Я колись почув достатньо розумну думку від соціологів: "Чому люди розчаровуються в політиках? Тому що вони безвідповідальні, обіцяють все і всім. Але не співмірюють це з можливостями. Я теж хочу, щоб все було дешевше, щоб зарплати були більші. Але я - реаліст. Я виходжу з того, що я можу зробити в даний момент. І, навряд, хтось поряд міг би зробити більше в даний момент.

Тому, пріоритети є досить чітким. Перше - економічне зростання, друге - ми будемо впроваджувати краще державне управління. Ще один важливий пріоритет - інвестування в якість життя людей - освіта, медицина. Там є багато завдань, які раніше не вирішувались. Але я взявся за вирішення цих проблем, щоб дати конкретні результати і вже конкретно деякі результати є. Ще вони не всюди відчутні, але по деякім проектам ми можемо сьогодні поговорити. Я скажу про пріоритети - національна безпека і оборона, і беззаперечно - позиція зміцнення верховенства і права в країні. Це не зовсім залежить від держави, але з нашого боку цей пріоритет залишаться важливим, адже люди хочуть бачити справедливість. Тому і справедливі суди, і справедлива правоохоронна система, в якійсь частині ми допомагаємо в створені нових органів, наприклад, антикорупційного суду, ми вже забезпечили фінансування у 2019 році. Це все буде зміцнювати нашу державу.

Насамперед, ми маємо бути впевнені що у нас не буде проблем з наповненням бюджету на наступний рік. Як ви вважаєте, наскільки він буде виконаний?

На мій погляд, бюджет 2019 року навіть кращий і збалансованіший, ніж бюджет 2018 року . Завжди бюджети всі критикують, але те, що нам вдалось збалансувати інтереси всіх сфер життя і чітко пріоритет визначити, наприклад, підвищення мінімальної заробітної плати в нас відбудеться. Але, можливо, люди не дуже цім задоволенні, але мушу сказати, що коли я прийшов, мінімальна заробітна плата була 2450 грн. Але ми рухаємось вперед. Я все ж таки дивлюсь на те, як економіка розвивається. Ми запланували на наступний рік ріст 3%, але мені дуже б хотілося, щоб ріст був 5-7%. Це можливо при виконані чітких завдань, які відкриють потенціал економіки.

Переходимо до наступної теми. Нарешті у нас є чинна програма співпраці з МВФ. Перший транш - уже пішов у резерви Нацбанку. Яку суму загалом Україна може отримати? Та що за це держава має зробити? Головні подробиці - у нашій довідці.

Сума - 3,9 мільярда доларів. Період - 14 місяців. Міжнародний валютний фонд ухвалив програму допомоги "стенд-бай". Перший транш - 1,4 мільярда доларів Україна отримала вже сьогодні! Наступні порції - щопівроку.

Але ціна такої фінансової пунктуальності - наша пунктуальність реформаторська. Отже - домашнє завдання для України від Фонду таке:

- до квітня Фіскальна служба має бути остаточно розділена - на податкову та митну;

- до травня має нарешті запрацювати такий обіцяний Вищий Антикорупційний суд;

- до кінця червня з ринку повинні зникнути сумнівні банки;

- до липня мають нарешті провести аудит НАБУ.

До речі, в роботі самого бюро - будуть зміни. Тепер НАБУ має щомісяця публічно звітувати про результати своєї боротьби з корупцією. Причому звітувати не так, як зараз, а структуровано - конкретно по категоріях чиновників: прокурорів, депутатів і суддів. А це означає, що в Міжнародному валютному фонді хочуть бачити реальні вироки українським корупціонерам, а не гру в імітацію.

Крім того, є пункти, за якими МВФ стежитиме з особливою прискіпливістю - і перенести, за українською звичкою, не вдасться. Це стосується підвищення ціни на газ населення. З травня наступного року паливо має зрости на 15%. А з січня 2020 року - ще майже на 23.

А от збільшувати соціальні чи бюджетні виплати протягом цих 14 місяців - Україна не повинна. Уряд навіть зобов'язався обмежити підвищення зарплати держслужбовцям.

Ще серед умов: зниження інфляції при гнучкому валютному курсі, виплата держборгу та відновлення банківського кредитування. Крім того, Україна обіцяє продати низку державних підприємств і скоротити перелік об'єктів, які не підлягають приватизації.

- Нацбанк відзвітував, що протягом наступних двох років доведеться повернути аж 17 мільярдів доларів зовнішнього боргу. Чи достатньо у нашої держави ресурсів? Та чи може Україна сплачувати борг без допомоги МВФ?

Наразі це зробити майже не можливо і я думаю, що всі економісти, не популісти, а економісти, скажуть вам це.

Насправді 2014 року Україна запозичила більше 50 млрд доларів, яких фактично не має. Всі резерви в 2014 році були майже на нулі. Зараз резерви НБУ будуть більше 20 млрд доларів. Що це нам дає? Абсолютну впевненість і гарант того, що в країні буде повна стабільність, в тому числі і стабільність національної валюти. Транш МВФ не іде в бюджет і не може бути витрачений. Він йде в резерви, і там вони зберігаються для того, щоб утримувати стабільність економіки і фінансової системи країни.

Це дуже вадливо. З іншого боку, у наступному році, просто уявіть собі, ми маємо бюджет зараз затверджений - 1 трильйон і 300 млрд гривень. З них 417 млрд ми маємо віддати на погашення заборгованостей, які були накопичені до 2014 року. Прийшов час віддавати борг і їх обслуговування. Фактично, це серозний ресурс, який відволікається сьогодні для того, щоб відмінусувати більше в заробітні плати, пенсії, економічне зростання і т.д. Ви погодитесь з тим, що до 2014 року навряд щось було зроблено в країні, щоб сказати "так, це було побудовано, такі підприємства створені". І це та реальність, з якою мені сьогодні потрібно боротися. Я наголошую, що коли популісти говорять про якісь речі - це гарно звучить, приємно чути. Але є одне но - за тим, що вони говорять не буде ніколи дій і вони нічого не зроблять з того, що обіцяють у більшості своїй.

Тому що, як правило, це фантастичні речі. Якби була можливість це зробити - я б це зробив ще до того, як вони придумали це розповідати людям. Тому, навантаження є серозним. І загалом, моя стратегічна мета полягає в тому, щоб Україна позбавилась зовнішніх кредитів. Тому, ми затвердили, стратегію погодження з управління державним боргом. І в 2021 році ми бачимо це реальним, щоб борг був менше 50% ВВП. Це буде означати, що ми перейдемо в іншу категорію країн з серозною стабільністю. А що стосується умов МВФ, то вони накопичуються роками. Питання підвищення ціни газу не було прийнято мною вперше, воно було прийнято ще у 2008 році. Навіть у 2008 або 2009 році газ підвищувався майже на 50%. На 50% перший раз, а другий - на 15%.

Але потім не виконували ці норми і вони накопичувались. МВФ тоді сказав, якщо ми не будемо виконувати програму, яку ми підписали, вони не дадуть нам грошей. Буде дефолт. Я знаю, що іноді в людей панує така думка, що краще вже дефолт. Але повірте, що дефолт - це банкрутство країни. І перше, кого торкнеться - рядових громадян. Ті хто має сьогодні сотні мільйонів будуть мати десятки мільйонів, а людина яка має, дві, три, десять тисяч заробітної плати або пенсії, вона зразу відчує на собі знецінення ВВП і інфляцію. Ось чого не можна допустити.

Тому дефолт -це не в інтересах українських громадян, і ми всіляко робили те, щоб уникнути цю ситуація. Сьогодні я вважаю, що ми входимо достатньо впевнено в 2019 рік. Моє завдання, щоб працювала економіка максимально. Я хочу вам сказати, що це достатньо не просто робити, тому що система в державі зламана, ми її перебудовуємо, намагаємось впровадити нові речі. Але буває і так, що треба витратити купу часу на те, щоб подолати перепони, які чиновники підставляють для того, щоб досягти якось мети. Я витрачаю більше часу на переконання, обговорення, ніж на впровадження.

- Одне із зобов'язань України перед західними кредиторами - запуск повноцінного ринку газу. Наразі ринок є тільки для промислових споживачів. А от для населення - все ще по-іншому. Чи можна очікувати, що у 2019 році ринок газу запрацює на сто відсотків? Та за якою ціною людям доведеться купувати паливо?

Ринок газу - це відповідний закон, який прийняв український парламент. Він має бути реалізований. Але питання в тому, щоб знищити монополію газову. Це дуже важливо. З іншого боку, наша стратегія, якщо ми говоримо про 2019 рік, полягає в тому, що ми маємо збільшувати обсяг газу, який споживає сьогодні Україна. Наприклад, ми добуваємо 20 млрд, а Україна споживає 33 млрд. Допоки ми будемо споживати більше ніж здобуваємо, у нас завжди буде стояти питання про цей так званий імпортний паритет. Я все робив, щоб відмовитись від цього, намагався вести переговори на найважчому рівні, але не вдалося, тому що це було підписано раніше. Це перше завдання, нам треба збільшити хоча б на 13 млрд добичу газу.

Я вважаю, що це можливо. Зараз багато системного зробили, щоб відкрити інвестиції в цю сферу, зробити прозорі правила і аукціони у цій сфері, щоб добувати газ в країні. І друга позиція, яка важлива - менше здобувати при новій якості тепла. І тут важливе питання до місцевих органів влади, тому що котельня, труби належать не уряду країни, а належать муніціпалітету, тому там треба робити збереження. Але у 2019 році вперше ми створюємо державний фонд енергоефективності, в який ввійде 7 млрд гривень, і вони будуть доступні для українських ОСББ, вони можуть брати ці кошти для того, щоб утеплювати, замінювати вікна і т.д. Ми зробили 3 млрд бюджетних ресурсів і 3 млрд я привіз, коли в мене був візит до Брюсселя. Ще 20 млн нам дав Євроуряд Німеччини. І таким чином ці кошти ми передамо на місця.

- Що буде з соціальними виплатами? Чи може у держави в наступному році з'явитися фінансовий ресурс, щоб суттєвіше підвищити зарплати та пенсії? Та що потрібно зробити, аби у держави було більше можливостей збільшувати соціальні виплати?

Яку ми дістали систему нереформовану, яка йде вже більше 10 років? Це система, яка має дефіцит майже в 50%. Тобто 50% всіх пенсій, які треба виплачувати просто не має грошей. Тому ми зробили певні пенсійні зміни на 2019 рік. Перше - з 1 січня всі військові пенсіонери отримують чергове підвищення пенсій. Друга позиція - з 1 березня 2019 року ми зробимо наймасовіший перерахунок пенсій для майже 12 млн пенсіонерів. Це буде підвищення. Що в мене болить і що мене турбує сьогодні - це пенсія тим людям, які все життя пропрацювали в селі, мали мінімальну заробітну плату і тому в них копієчна пенсія. Це величезна проблема, ми думаємо, як її вирішити. Для мене найважливіше - це проблема людей. Ми будемо шукати варіанти, щоб це вирішити.