Итоги этой политической недели - последней в году - в эфире "Подробности недели" подвел Юрий Бойко, основатель "Оппозиционного платформы - За жизнь".

- Почему эта неделя в Верховной Раде стал такой скандальной? По вашему мнению, почему именно на такой ноте коалиция решила закончить год?

- На самом деле, весь год был скандальным, потому что за год парламент принял 143 закона и 223 постановления. Из них по пальцам на одной руке можно пересчитать те, которые действительно нужны обществу. А в основном - это были политические декларации, законы которые выполняются в рамках предвыборной кампании президента. Поэтому, и эта последняя неделя не стала исключением. Особенно, принятие так называемого закона о церквях, 5309, который взорвал парламент. Это классический пример того, как власть, нарушая Конституцию, влезла в церковные вопросы. Это прямое нарушение Конституции. Парламент взял на себя не свойственные функции. Понятно, что это делалось под дережированием нынешнего президента. Понятно, что это было направлено на раскол дальнейший общества, религиозный конфликт. И самое плохое, что этот закон будет иметь последствия. Я считаю, что мы должны противостоять этому. И мы уже начали эту работу. "Оппозиционная платформа - За жизнь" подает в суд конструкционный. Подает в суд на то, что нарушены конструкционные права граждан выбирать религию самим а не под действием парламента, который практически сказал так "вот эта церковь - хорошая, а эта плохая", и вы идете все туда, и не ходите туда. Это было уникальное явление. Я не могу представить, чтобы в какой-то европейской стране парламент принимал вот такое решение по церквям. Парламент брал на себя ответственность клеймить позором какую-то церковь, и, наоборот, говорить что эта - хорошая. Я считаю, что как раз это является визитной карточкой сегодняшнего состава парламента. Он потерял доверие людей. И сегодня всего 4% людей доверяет действующему парламенту. Вот результат действия его в 2018 году. Чем скорее он будет сменен в следующем году, тем проще будет жить гражданам нашей страны.

- Наконец обнародованы детали нового меморандума о сотрудничестве между Украиной и МВФ. Среди прочего, в следующем году не следует ожидать увеличения соцвыплат и снижение налогов, однако может быть повышение тарифов и масштабная приватизация. Верите ли вы, что эту программу реализуют?

- Это насколько не надо верит украинской власти, чтобы прописать в каком месте должен работать антикоррупционный суд. При чем здесь МВФ? Это какие объекты надо продать - Центрэнерго, шахта Краснолиманская. Т.е объекты, на которых делается коррупция сейчас высшими государственными чинами.

Поднятие цен на газ. В 8 раз подняли цену на газ собственной добычи, назвали это реформой и продолжают это делать. При том, что мы уже выброшены из цивилизации, люди уже переходят на дрова и не могут прокормить, и отопить свое жилище. Мы зарегистрировали сейчас закон 9403, если не в этом составе парламента, то в следующем мы его примем. Мы будем добиваться, для нас это принципиально. Потому что это не популизм. Мы подсчитали, какая должна быть максимальная цена на газ. Это сегодня с учетом себестоимости газа собственной добычи и стоимости импортного газа - это 4820 грн.

Там есть формула соответствующая, если меняется цена, меняется себестоимость, меняется соответственно и цена для потребителя. И, исходя уже из нее, делаются и субсидии. И продается газ промышленным потребителям. И бы будем этого добиваться потому, что я сам видел своими глазами, как в деревне Киевской области женщина закрыла газ, перешла на дрова, ходит к себе в сад, рубает дрова и топит дровами. Т.е. людей выкинули даже не в прошлый, а в позапрошлый век. Когда я работал министром, для меня была честь, что мы сделали уровень газификации в стране 60-70 %ж. Села были газифицированы. А сегодня люди вынуждены закрывать сами газ и отказываться от благ цивилизации. И что это за власть, которая довела людей д о того, что они переходят на дрова. А завтра они на кострах будут готовить пищу во дворе с учетом сегодняшнего режима. Поэтому, это будет пересмотрено, мы не должны работать тупо по рекомендации МВФ. У нас должна быть своя национальная гордость и позиция. Переговоры всегда были трудными, но мы должны отстаивать позицию наших граждан.

- Чего ожидать людям со следующего года? Все-таки это время двух избирательных кампаний. Что этот год изменит в украинской политике?

- Я надеюсь, что будет сменена сегодняшняя власть. Задача перед новой властью - принести в страну мир, чего хотят все люди. А дальше заниматься экономикой и перестать быть попрошайками в мире. Перестать ездить по миру и сшибать кредиты, а заниматься своими рабочими местами, своими предприятиями. Делать так, чтобы люди чувствовали заботу о себе, а не ходить на коленях "дайте нам еще один кредит". Возрождение национальной гордости и борьба с бедностью - то, чем мы будем заниматься.