Министр обороны Украины Степан Полторак по итогам переговоров с госсекретарем по вопросам обороны Британии Гэвином Уильямсоном сообщил, что в январе в Украину прибудет группа военнослужащих Военно-морских сил Великобритании.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Полторак сообщил, что обсуждались вопросы ускорения реализации ряда конкретных мер и решений, которые принимались в Лондоне, учитывая агрессию России против ВМС ВСУ в Керченском проливе.

"Решения, которые мы приняли, связанные с началом работы по подготовке морских пехотинцев. Уже в январе в Украину прибудет группа военнослужащих Военно-морских сил Великобритании для организации взаимодействия, планирования совместных учений, а также определения необходимой материально-технической помощи Вооруженным Силам Украины, непосредственно Военно-Морским Силам", - сообщил Полторак.

Он также отметил, что стороны рассмотрели возможность ускорения сотрудничества по всему спектру, начиная от расширения формата подготовки в рамках учебно-тренировочной программы "Orbital", выхода на новый уровень подготовки и заканчивая развертыванием, а также расширением военно-технического сотрудничества.

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