Во Львове на рождественской ярмарке взорвался газ (фото) [ Редактировать ]
На рождественской ярмарке на проспекте Свободы в центре Львова произошел взрыв с пожаром, есть пострадавшие.
Как сообщает LB.ua госпитализировали четырех человек, в том числе ребенка. По предварительной причине, взорвались два баллона с газом.
Один домик сгорел полностью, еще два соседних были повреждены огнем. Торговые точки, расположенные по соседству, были закрыты в связи с происшествием. Также отключили гирлянды на елке.
Огонь в течение десяти минут потушили два пожарных расчета.
Ранее сообщали, что под Одессой школьники отравились газом.
по теме
В Днепре вспыхнула частная клиника, эвакуированы люди
Пожар начался на первом этаже 4-этажного здания
На Яворивском полигоне военный получил огнестрельное ранение
Военнослужащий госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь
В Днепре на перекрестке вспыхнула фура
Кабина в момент наполнилась дымом и через несколько минут вспыхнул огонь
Под Киевом мужчина до смерти забил женщину палкой
Под Киевом убили женщину в ее собственном доме
В Днепре пожилая женщина выбросилась из окна многоэтажки
По словам тех, кто знал пенсионерку, она уже пыталась свести счеты с жизнью