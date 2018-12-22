На рождественской ярмарке на проспекте Свободы в центре Львова произошел взрыв с пожаром, есть пострадавшие.

Как сообщает LB.ua госпитализировали четырех человек, в том числе ребенка. По предварительной причине, взорвались два баллона с газом.

Один домик сгорел полностью, еще два соседних были повреждены огнем. Торговые точки, расположенные по соседству, были закрыты в связи с происшествием. Также отключили гирлянды на елке.

Огонь в течение десяти минут потушили два пожарных расчета.

Ранее сообщали, что под Одессой школьники отравились газом.