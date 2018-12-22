В ближайшие дни в Киеве и области ожидается ухудшение погодных условий: снижение температуры и снегопады. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отмечается, водителей призывают использовать противотуманные фары и ремни безопасности, а также соблюдать скоростной режим.

Кроме того, владельцев автомобилей просят пользоваться общественным транспортом, ограничив таким образом выезд в город на собственном авто.

"Кроме того, призываем не оставлять автомобили вдоль дорог, ведь это мешает работе снегоуборочной техники и становится причиной заторов и осложнения движения, ибо авто, нарушающие правила парковки, необходимо будет перемещать", - отметил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Также пешеходов просят не перебегать дорогу в неустановленных местах, особенно в сумерках.

"Используйте светоотбивательные элементы в одежде, если переходите дорогу в вечернее или ночное время. Будьте внимательными", - предупредил Давтян.

Напомним, с 1 января Украина изменит правила оформления виз.