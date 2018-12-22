В Киеве ухудшится погода [ Редактировать ]
В ближайшие дни в Киеве и области ожидается ухудшение погодных условий: снижение температуры и снегопады. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как отмечается, водителей призывают использовать противотуманные фары и ремни безопасности, а также соблюдать скоростной режим.
Кроме того, владельцев автомобилей просят пользоваться общественным транспортом, ограничив таким образом выезд в город на собственном авто.
"Кроме того, призываем не оставлять автомобили вдоль дорог, ведь это мешает работе снегоуборочной техники и становится причиной заторов и осложнения движения, ибо авто, нарушающие правила парковки, необходимо будет перемещать", - отметил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.
Также пешеходов просят не перебегать дорогу в неустановленных местах, особенно в сумерках.
"Используйте светоотбивательные элементы в одежде, если переходите дорогу в вечернее или ночное время. Будьте внимательными", - предупредил Давтян.
Напомним, с 1 января Украина изменит правила оформления виз.
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