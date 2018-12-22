В Киеве полиция проверяет информацию о минировании Центрального железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как отмечается, на месте работают специалисты всех профильных служб и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

"На спецлинию 102 в 18:30 поступило анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала на Вокзальной площади в Соломенском районе столицы. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится эвакуация людей и тщательная проверка здания и прилегающей к ней территории.

Напомним, в Киеве ухудшится погода.