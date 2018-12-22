ВСУ попали под обстрел в районе Гнутово [ Редактировать ]
С начала суток боевики один раз нарушили режим тишины на Донбассе, но запрещенные "Минском" вооружения не применяли.
Об этом говорится в докладе Операции объединенных сил состоянием на 18.00.
"Враг совершил прицельный обстрел из гранатомета, крупнокалиберного пулемета по позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении", – сообщает пресс-центр ООС.
Военные отмечают, что потерь среди ВСУ за прошедшие сутки не было, и называют ситуацию в районе проведения ООС подконтрольной украинским военным.
Напомним, боевики понесли серьезные потери на Донбассе.
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