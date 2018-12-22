С начала суток боевики один раз нарушили режим тишины на Донбассе, но запрещенные "Минском" вооружения не применяли.

Об этом говорится в докладе Операции объединенных сил состоянием на 18.00.

"Враг совершил прицельный обстрел из гранатомета, крупнокалиберного пулемета по позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении", – сообщает пресс-центр ООС.

Военные отмечают, что потерь среди ВСУ за прошедшие сутки не было, и называют ситуацию в районе проведения ООС подконтрольной украинским военным.

Напомним, боевики понесли серьезные потери на Донбассе.