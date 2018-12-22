Володимир Гройсман доручив зареєструвати нові ділянки для територіальних громад [ Редактировать ]
500 тисяч гектарів сільськогосподарської землі уряд передав об'єднаним територіальним громадам цьогоріч. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив профільним міністерствам сформувати та зареєструвати нові ділянки.
Процес передачі триватиме й наступного року. Загалом, в Україні у власності ОТГ тепер більше півтора мільйона гектарів землі.
"Мала хто вірив на початку 18 року, що це відбудеться, але сьогодні ми вчергове передаємо земельні ділянки для 650. Навіть більше об'єднаних територіальних громад. Саме в цьому році вперше об'єднані громади, які були створені, вони набули права володіти цими землями. Це фундаментальне право, яке має дати можливість і наповнювати бюджет і раціонально використовувати ці землі.
Уряд буде продовжувати передавати у власність землю всім громадам, які будуть новостворені. Це для нас є принципово важливо, щоб ви мали ресурси, щоб ви мали повноваження і щоб ви були успішні", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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