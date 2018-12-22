Депутата з Дніпропетровщини пограбували та вбили [ Редактировать ]
На Дніпропетровщині пограбували та вбили депутата однієї з районних рад. Як повідомили у поліції, троє у балаклавах вдерлися у будинок пізно ввечері. Зв'язали господаря, дружину та доньку.
Погрожували ножем та пістолетом - вимагали віддати гроші та коштовності. Власника помешкання кілька разів вдарили ножем.
Місцеві ЗМІ пишуть, що зловмисники викрали 50 тисяч гривень та 20 тисяч доларів. Забравши гроші, бандити втекли. Поліцію викликали сусіди.
"Під час розбійного нападу розбійники завдали ножове поранення господарю домоволодіння, від цих тілесних ушкоджень він помер в кареті швидкої допомоги. Також дружині було завдано тілесних ушкоджень під час розбійного нападу. У жінки легкі тілесні ушкоджені, з нею зараз працюють слідчі", - говорить Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.
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