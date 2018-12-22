Армія України отримала 200 одиниць нового озброєння [ Редактировать ]
Понад 200 одиниць озброєння та військової техніки отримали підрозділи Збройних Сил України. Зокрема реактивні системи залпового вогню, артустановки, літаки та безпілотні літальні апарати. За словами Петра Порошенка, це лише 10 відсотків того, що за рік виробив Укроборонпром.
Під час воєнного стану підприємства працювали у посиленому режимі у кілька змін. Президент також наголосив, що загроза широкомасштабної російської агресії досі існує. А українські бойові підрозділи наростили свої можливості і готові відбити атаку ворога.
"Саме дякуючи ефективним і швидким діям керівництво держави, керівництво ЗСУ РНБО уряду ВР. Ми на сьогоднішній день різко наростили можливості захисту суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави по основних напрямках можливого удару російського агресора.
Рішучі дії щодо скорочення термінів бойового залагодження українських бригад, передислокації окремих бригад на місця вірогідного удару близько до ООС вздовж азовського узбережжя чітко продемонстрували, що у випадку початку широкомасштабної агресії буде набагато збільшено ціну, яку Росія заплатить за ці абсолютно авантюрні і безвідповідальні дії", - говорить Петро Порошенко, президент України.
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