На Донбасі цієї доби бойовики один раз відкривали вогонь по наших захисниках. Ворог обстріляв з гранатомету позиції Об'єднаних сил в районі Гнутового. Поки на передовій відносне затишшя, військові провели навчання. Як все відбувалося бачив Ігор Левенок.

Батарея реактивних систем залпового вогню, машини БМ-21 "Град"- грізна зброя, що нині перебуває у місцях відведення від лінії фронту. Втім, армійці запевняють вранці, або ввечері, вдень, чи вночі вони готові відбити ворожу атаку. І хоч практичні стрільби тут проводити не можна, армійці тренуються на швидкість розгортати машини у бойовий порядок.

Десять хвилин на підготовку. Протягом наступних десяти, машини мають відстрілятися й покинути місце ведення вогню. Усі свої дії екіпажі машин відшліфовують до автоматизму.

"Після навчань, вони провели бойове залагодження і провели бойові стрільби на полігонах України. Батарея відстрілялася добре і показала високі навики до виконання завдань", - говорить Віктор, командир артилерійської групи підрозділу.

Батарею цих "Градів" сформовано нещодавно. Машини до армійського підрозділу потрапили після параду Незалежності в Києві. І хоча техніка радянського виробництва, виглядає немов з конвеєру. Розконсервовані й після капітального ремонту.

Андрієві сорок п'ять. До війни на Херсонщині працював водієм у районному суді. Та чоловік пішов захищати Україну. На Донбасі від початку бойових дій. Має досвід чотирнадцятого року, коли російських найманців доводилося зупиняти саме такою зброєю.

"Чим ефективно, тим що ворога ми достанемо з любої точки поразимо і швидко покинемо точку вогню", - говорить Андрій, військовослужбовець Збройних сил України.

"Суть її в тому, що вона за короткий проміжок часу, за двадцять секунд може випустити порядку трьохсот снарядів і накрити площу, район розгортання чи наступу, тоїсть вразити противника якому потім буде не до наступу", - говорить Віктор, командир артилерійської групи підрозділу.

Бойовики розповсюджують фейки, що українські збройні сили готуються до наступу на Донбасі. Натомість самі стягують важку техніку, заборонену Мінськими домовленостями, до лінії фронту.

"Сегодня мы подняли один взвод по команде до бою, выдвинулись и заняли умовну вогневу позицію. Готові ми до бою, до реального бою, на сто відсотків", - говорить Сергій, командир батареї РСЗО "Град".